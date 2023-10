Un buon venerdì per Jorge Martin al Mandalika International Circuit. Lo spagnolo ha messo in evidenza un buon ritmo e ha guadagnato l’accesso diretto al Q2 delle Qualifiche. Quarto posto nella sessione di Prove, a quattro decimi dal leader Aleix Espargaro, mentre il suo rivale Pecco Bagnaia ha chiuso sedicesimo e dovrà partire dal Q1.

MotoGP Indonesia, Martin felice del suo ritmo

Aprilia molto forte e con due piloti davanti, ma Martin sente di essere messo bene per il weekend: “In termini di ritmo mi sento forte – ha detto a Motosan.es – e solamente Aleix è un bel passo davanti a tutti. Ma rispetto a Maverick mi sento un po’ più forte. Ho ancora qualche dubbio sulla gomma anteriore, perché quella morbida ha un grande calo dopo quattro-cinque giri. Dovrò provarne altre, ma con la dura sono competitivo. L’importante è essere in Q2“.

Il pilota del team Prima Pramac Racing ammette di essere rimasto sorpreso dalla mancata presenza di Bagnaia in top 10: “È un po’ strano, ma sono sicuro che riuscirà ad accedere al Q2. Il fatto è che hai una gomma in meno se passi, questo è importante. È un primo errore, diciamo. L’importante è che noi siamo dentro e possiamo concentrarci sul lavoro per la gara. Forse Pecco sente un po’ di più la pressione, ma come passo non è male, ho visto i dati“.

Jorge nuovo leader della classifica?

Martin ha 3 punti di distacco da Bagnaia in campionato e potrebbe effettuare il sorpasso già nella sprint race di sabato: “Se posso – ha ammesso – quello sarà l’obiettivo. Siamo molto vicini in classifica, ma penso alla giornata. Oggi sono contento, è complicata la scelta delle gomme, però mi sento a mio agio sulla moto. L’importante era entrare in Q2 e mi sento forte per domani“.

Il rider madrileno si sente molto a posto e spera di lasciare l’Indonesia come leader del Mondiale: “Non è una pista molto fisica, dobbiamo solo lavorare su dettagli come mappe e potenza, per avere una moto più facile da guidare. In ogni caso, l’assetto è quasi perfetto“.

Foto: Prima Pramac Racing