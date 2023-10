MotoGP, Bagnaia: “Litighiamo con l’elettronica”. Ora vuole ripetere Jerez

Non è andata per il meglio la prima giornata di prove MotoGP in Indonesia a Francesco Bagnaia. Sedicesimo tempo finale, quindi sabato dovrà partire dal Q1 nelle Qualifiche. Nell’ultimo time attack stava migliorando, però un errore lo ha fatto finire largo e non aveva più il tempo per rilanciarsi. Non è a postissimo, ha faticato non poco nel cercare di mettere assieme un buon giro. C’è da lavorare, la sessione di libere di domattina sarà importante.

MotoGP Indonesia, Bagnaia frenato dall’elettronica

Bagnaia ha tracciato il suo bilancio a fine giornata e ha esposto i suoi problemi ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Sicuramente la prima gomma con cui sono partito nella seconda sessione non mi ha dato quello che mi aspettavo. Poi siamo passati alla soft, come tutti gli altri, e il passo era molto buono considerando che montavamo l’hard all’anteriore. Ma c’è sempre qualcosa che non funziona da subito, come avviene da qualche weekend, e abbiamo lottato tanto per migliorare il feeling in frenata. Comunque qui mi sento molto meglio come sensazioni con l’anteriore, in frenata e alla guida. Purtroppo stiamo litigando con l’elettronica e dobbiamo trovare una taratura migliore”.

L’elettronica è il problema più grande con il quale sta facendo i conti e va trovata una soluzione: “Ho perso la moto diverse volte, più in uscita, ma all’ultimo giro anche in ingresso e solo grazie al fatto di girare tanto con moto da flat track sono rimasto su. Potevo lanciarmi in alto nell’ultimo time-attack. Dobbiamo lavorare sull’elettronica“.

Pecco spera di fare come a Jerez

L’assetto, invece, non è un’area nella quale intervenire: “Mi trovo molto bene – spiega Pecco – e finalmente riusciamo a guidare forte. Siamo molto veloci, però non riesco ad essere costante, perché a volte la moto mi parte in uscita oppure in frenata come alla fine“.

Avrebbe preferito essere direttamente in Q2, però il pilota Ducati non si fascia la testa e ricorda il precedente incoraggiante di Jerez: “L’ultima volta che ho fatto il Q1 ho vinto il gran premio, quindi vedremo…“.

Foto: Ducati Corse