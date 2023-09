Motocross: Alessandro Lupino saluta il mondiale, ma non è un ritiro

Alessandro Lupino mette un punto fermo su un lungo capitolo della sua carriera, ovvero il Mondiale Motocross. Non è un ritiro dalle corse per il 32enne viterbese, ma solo un cambio di programma. Tra i suoi risultati ricordiamo il mondiale junior 85cc nel 2006, prima del debutto nel Mondiale, passando in MXGP nel 2014. Ricordiamo anche che è pluricampione italiano (e domenica prossima può ancora giocarsi il titolo 2023), nonché vincitore del Motocross delle Nazioni nel 2021 con Cairoli e Guadagnini, in una delle otto edizioni di cui è stato protagonista.

Lupino saluta il Mondiale

Era nell’aria, e non solo per i problemi fisici che hanno condizionato anche il suo 2023 (anche se non come il difficilissimo 2022). La comunicazione vera e propria è arrivata dallo stesso Alessandro Lupino attraverso i suoi canali social, appena concluso l’ultimo round del Mondiale MXGP a Matterley Basin. “Dopo 17 anni di campionato mondiale e 224 GP disputati, ieri ho concluso la mia ultima stagione completa nel campionato mondiale con un bel P14/P12. Posso essere solo che orgoglioso della mia carriera. Questo non sarà comunque un addio ma solo un arrivederci!”

Quale futuro?

Non è così assurdo tenerlo d’occhio per il MXoN 2023. Il trio ufficiale è Forato, Adamo e Guadagnini, ma quest’ultimo è incappato in un nuovo problema fisico a Maggiora. Lupino può subentrare in corsa? Vedremo nei prossimi giorni o nei prossimi mesi per sapere del suo futuro. Le voci si rincorrono soprattutto su un progetto Ducati in sviluppo, che vedrebbe Lupino come parte molto interessata sia nel ruolo di collaudatore che in quello di pilota nel campionato italiano, con qualche possibile sporadica presenza mondiale. Al momento però è solo una voce non ufficiale.

Foto: mxgp.com