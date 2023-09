MotoGP, Aleix Espargaró e la scelta di Andorra: “Mai più in Spagna”

Aleix Espargaró si appresta ad affrontare il Gran Premio di Motegi con un nuovo casco in stile manga. Sarà un’occasione da non perdere per restare ancorato alle speranze iridate, anche se il gap da Francesco Bagnaia è lievitato a 119 punti dopo il doppio zero in India. In attesa di ritornare in pista il pilota dell’Aprilia si è intrattenuto con i fan sul suo canale YouTube, dove ha raccontato il suo rapporto con la magnifica terra di Andorra.

La scelta di vivere in Andorra

Nel Principato hanno preso residenza tanti piloti, come suo fratello Pol, Alex Rins, Joan Mir, Fabio Quartararo, Jack Miller, Brad Binder, Augusto Fernandez. Una scelta non certo casuale… “Andorra è un paese che d’inverno è stupendo per lo sci, per le montagne innevate, è molto bello venire a fare turismo. Ma è anche vero che lo trovo più bello d’estate che d’inverno. Hai mille posti come Naturlandia, come il Magic Park per bambini. Lì puoi fare trekking, scalare montagne, andare ai laghi. Ci sono mille cose da fare. Viviamo qui ormai da 10 anni“.

Aleix Espargaró è un personaggio noto per non avere peli sulla lingua e non nasconde che dietro la decisione di vivere in Andorra ci sono anche motivi fiscali. “Io e Laura (la moglie, ndr) volevamo andare a vivere in America, poi i nostri legali fiscalisti ci hanno suggerito di valutare Andorra. A livello fiscale era molto più conveniente. Fin da quando ero piccolo, mio ​​nonno aveva una casa a Bellver de Cerdanya, proprio lì accanto, e noi siamo venuti mille volte a trovarlo, quindi sapevamo tante cose“.

I benefici fiscali e non solo

Firmato il contratto con Suzuki MotoGP, il pilota di Granollers ha iniziato a dare un’occhiate alle case in vendita e qui ha fissato la sua residenza. “Il primo anno è stato complicato, ricordo che soprattutto quando andavo a correre Laura si sentiva un po’ sola. Quando trascorrevamo lunghi periodi qui, tra una gara e l’altra, mi mancavano anche i miei amici, la mia gente, la mia famiglia. Ma a poco a poco ci siamo sistemati, abbiamo stretto nuove amicizie e conosciuto di più il paese, questo è ovvio. Voglio dire, non nascondo il principio, quando siamo venuti qui a vivere è stato perché a livello fiscale era molto più competitivo della Spagna“.

Nessuna intenzione di ritornare in Spagna, anche quando dirà addio alla MotoGP e appenderà il casco al chiodo. In Andorra ha trovato la sua dimora ideale, ha coltivato amicizie, i suoi figli frequentano la scuola nel Principato. Un piccolo paradiso che Aleix non lascerà mai, avendo trovato pace, sicurezza, tranquillità. “Anche se le condizioni fiscali dovessero cambiare non ritornerei (in Spagna). Non ritornerò mai più… Abbiamo tante attività qui, tanti amici, la nostra vita è qui e continueremo qui“.

