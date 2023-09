Stili diversi ma lo stesso messaggio “fare il massimo con quello che si ha“. Era questa “La Regola S.I.C” tema di un concorso artistico rivolto agli studenti degli istituti superiori di secondo grado dell’Emilia Romagna. Lo scopo è di promuovere la filosofia di vita che ha contraddistinto la carriera sportiva di Marco Simoncelli. All’iniziativa hanno partecipato tanti giovani e sono state messe all’asta le loro opere sul sito Memorabid. L’iniziativa è stata organizzata dall’ associazione KK&PP “Kun Kelma e Par Piaser” in collaborazione con la Fondazione Marco Simoncelli e nei giorni scorsi si sono svolte le premiazioni.

Il SIC non è più tra noi da 12 anni ma ha lasciato in segno in modo incredibile, quasi inspiegabile. Gli studenti che hanno partecipato al concorso quando Marco gareggiava probabilmente andavano alla Scuola dell’ Infanzia o alla Primaria eppure sono riusciti ad interpretare al meglio la sua filosofia di vita “Si vive di più andando 5 minuti al massimo su una moto come questa, di quanto non faccia certa gente in una vita intera”.

La Fondazione Marco Simoncelli

Il ricavato della vendita è devoluto alla Fondazione Marco Simoncelli. La Onlus promuove lo sviluppo, l’autonomia, i diritti dei bambini, la formazione dei giovani e gli interventi a favore delle fasce sociali svantaggiate. Alcuni anni fa ha realizzato “Casa Marco Simoncelli”, un centro diurno nato dal progetto “Dopo di Noi”, destinato a famiglie con persone con gravi disabilità. Quest’anno ha inaugurato il nuovo parco inclusivo sensoriale. L’ente benefico sostiene anche altre realtà, del territorio e non. Attraverso la sua attività benefica la famiglia del pilota esprime la propria solidarietà a sostegno dei più svantaggiati, in particolare bambini e giovani proprio come faceva Marco.

