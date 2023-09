MotoGP, un’occhiata al 2024: i 22 GP del calendario provvisorio

La stagione MotoGP 2023 è ancora in corso, ma è tempo di cominciare a farsi un’idea anche della prossima. Verso il GP del Giappone è stata pubblicata la prima bozza del nuovo calendario, che prevederebbe la bellezza di 22 GP, due in più rispetto a quest’anno. Vediamo alcuni punti di questa tabella di marcia provvisoria che potrebbe rappresentare la prossima stagione del Campionato del Mondo MotoGP.

Gli appuntamenti mondiali

Inizio programmato nel weekend 8-10 marzo con il ritorno del GP del Qatar nel suo ruolo di round inaugurale del campionato. Confermatissimi i due eventi italiani: la MotoGP va al Mugello tra fine maggio ed inizio giugno, mentre la trasferta a Misano è a settembre. Ritornano quattro appuntamenti in Spagna, reinserito nel calendario MotoGP anche il GP del Kazakhstan, cancellato per quest’anno ma che sembra ritrovare un suo posto per il 2024. Se si farà o meno lo si capirà più avanti… C’è anche un evento di riserva: ultimamente s’è parlato della possibilità di tornare in Ungheria, ecco quindi citato provvisoriamente il Balaton Park Circuit.

MotoGP, il calendario provvisorio

1. GP Qatar – 8-10 marzo – Lusail International Circuit

2. GP Portogallo – 22-24 marzo – Autodromo Internacional do Algarve

3. GP Argentina – 5-7 aprile – Termas de Rio Hondo

4. GP delle Americhe – 12-14 aprile – Circuit of the Americas, Texas

5. GP Spagna – 26-28 aprile – Circuito de Jerez-Angel Nieto

6. GP Francia – 10-12 maggio – Circuito Bugatti, Le Mans

7. GP Catalunya – 24-26 maggio – Circuit de Barcelona-Catalunya

8. GP Italia – 31/05-2/06 – Autodromo Internazionale del Mugello

9. GP Kazakhstan – 14-16 giugno – Sokol International Racetrack

10. GP Paesi Bassi – 28-30 giugno – TT Circuit Assen

11. GP Germania – 5-7 luglio – Sachsenring

12. GP Gran Bretagna – 2-4 agosto – Silverstone Circuit

13. GP Austria – 16-18 agosto – Red Bull Ring, Spielberg

14. GP Aragon – 30/08-1/09 – MotorLand Aragon

15. GP San Marino – 6-8 settembre – Misano World Circuit Marco Simoncelli

16. GP India – 20-22 settembre – Buddh International Circuit

17. GP Indonesia – 27-29 settembre – Mandalika International Circuit

18. GP Giappone – 4-6 ottobre – Mobility Resort Motegi

19. GP Australia – 18-20 ottobre – Phillip Island

20. GP Thailandia – 25-27 ottobre – Chang International Circuit

21. GP Malesia – 1-3 novembre – Sepang International Circuit

22. GP Valencia – 15-17 novembre – Circuit Ricardo Tormo

Evento di riserva: Ungheria – Balaton Park Circuit

Foto: Michelin Motorsport