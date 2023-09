Kawasaki domina in 300: quinto titolo costruttori in sette stagioni

Kawasaki fatica in Superbike ma Supersport 300 continua a dominare. Lo scorso week-end ad Aragon ha vinto due gare conquistando il quinto titolo mondiale in sette stagioni. Nel 2023 le Ninja hanno trionfato in nove gare su 14, con quattro piloti diversi. Le Kawasaki si sono aggiudicate almeno una gara in tutti i Round eccetto a Imola e Most.

La stagione è iniziata alla grande con la doppietta di Petr Svoboda (Fusport – RT Motorsport by SKM – Kawasaki) in Olanda. A Barcellona Jeffrey Buis (MTM Kawasaki) ha conquistato la prima delle sue quattro vittorie stagionali. A Misano è arrivata la doppietta della wildcard Bruno Ieraci (ProDina Kawasaki Racing). In Francia Buis ha vinto due gare e una ad Aragon, mentre il rookie Loris Veneman sempre dell’MTM Kawasaki ha fatto sua Gara 1 ad Aragon.

Le Ninja del Mondiale 300: vere moto da strada

“Ci sono tanti motivi per Kawasaki e i suoi tifosi nel festeggiare questo quinto titolo Costruttori nel Campionato WorldSSP300 – ha detto Steve Guttridge, Race Planning Manager di Kawasaki Motors Europe – Quattro titoli piloti e oltre 150 podi per noi sono motivo di grande orgoglio. Forse le due cose di cui siamo più fieri sono legate al fatto che il WorldSSP300 rappresenta uno step importante nel percorso dei piloti che aspirano a correre nel WorldSBK oltre al fatto che c’è grande lotta in questa categoria che vede al via delle moto Ninja che gli appassionati possono acquistare in qualunque rivenditore della nostra Casa”.

Ora Kawasaki punta anche al titolo mondiale piloti

Due piloti Kawasaki sono ancora in lizza per laurearsi campioni del mondo nel WorldSSP300: Buis ha l’occasione di essere il primo a vincere due titoli iridati e alle sue spalle c’è Jose Luis Perez Gonzalez (Accolade Smrz Racing BGR). Buis in Gara 1 a Portimao può vincere il titolo perdendo al massimo cinque punti nei confronti di Perez Gonzalez mentre Dirk Geiger (Freudenberg KTM – Paligo Racing) è staccato di 47 punti dall’olandese.

Gli italiani in 300

Le speranze dei piloti italiani sono ormai ridotte al lumicino: Matteo Vannucci ha 63 punti di distacco e Mirko Gennai 64 ma sono stati comunque protagonisti di una stagione positiva come del resto anche Marco Gaggi e Kevin Sabatucci. In tutti i round del Mondiale 300 c’è stato almeno un pilota italiano sul podio. Ad Aragon Matteo Vannucci si sono classificati rispettivamente secondo e terzo in gara-2.

Foto WorldSBK