Il Mondiale MotoGP si è realmente aperto? I numeri dicono di sì ma tanti appassionati dubitano di questo. Marco Melandri dice sempre quello che pensa ed anche in questa occasione non ha peli sulla lingua.

“Martin ha riaperto il Mondiale? Sulla carta sì. Io non ci credo. Nelle prossime gare, così come per magia, vedo Martin un po’ in difficoltà. Tra l’altro è interessante la dinamica caduta di Bagnaia perché subito dopo la curva a destra si arrivava ad un sinistra-destra. Quasi tutti lo facevano in seconda marcia: Bezzecchi, Martin, Quartararo, Marquez… Pecco era l’ unico che usava la terza. Probabilmente ha preso un cambio d’asfalto una buca o altro ma con una marcia in più si tende ad avere meno freno motore. Secondo me quando spingere ha spinto di più si è trovato in difficoltà quindi ha fatto quell’errore”.

Melandri ha le idee chiare anche sugli pneumatici.

“Le gomme morbide da metà gara in poi andavano meglio della medie ma sono un po’ come prosciutti e dipende come vengono stagionate. Ci sono tante varianti, la temperatura, i trasporti in aereo e tutto il resto”.

Bezzecchi l’uomo del momento in MotoGP

“Marco Bezzecchi è in uno stato di forma mostruosa. Quando era davanti si trovava nella comfort zone e non ha mai tribolato mentre Martin ha sofferto molto di più. Bezz mi piace da matti come stile di guida: mai una sbavatura, sembra vada a spasso. Sta guidando da paura. Martin e Bagnaia sono più estremi sulla moto, Bezzecchi è meno esposto ma sembra tutto calcolato. In Ducati continuano a portare sempre piccole cose ma non è facile per Pecco che è praticamente da solo, senza un compagno in questo momento. Potrebbero pure evitare di portare tante novità e lasciare Bagnaia più tranquillo nel finale di stagione”.

Da diretta Instagram Chiacchiere da Box – Foto Social