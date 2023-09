Superbike verso Portimao: un autodromo, tante storie

Spiagge da sogno, una brezza leggera, profumi intensi ed odore di benzina. Il Mondiale Superbike questa settimana fa tappa all’Autodromo Internacional do Algarve a Portimao, uno tra gli impianti più belli ed amati dai piloti. Questo week-end potrebbe incoronare Alvaro Bautista Campione del Mondo. Il circuito portoghese ospita una tappa del WorldSBK dal 2008, con la sola eccezione del 2016. Tra le gare rimaste nella memoria la doppietta di Troy Bayliss in occasione dell’ultimo Round della sua carriera prima del ritiro fino al titolo vinto nel 2009 da Ben Spies. Da incorniciare anche la vittoria di Marco Melandri nel 2013 e quella di Alvaro Bautista nel 2022. Il Mondiale Superbike farà tappa in Algarve almeno fino al 2027. Ma facciamo un passo indietro.

Paulo Pinheiro, CEO e molto di più

Il progetto globale dell’Algarve Motor Park viene concepito nel 2001 come polo dedicato a tutte le discipline del motorsport compreso il fuoristrada. L’autodromo nasce su iniziativa di Paulo Pinheiro, pilota di auto, ingegnere meccanico ed imprenditore. Un appassionato, un uomo brillante e lungimirante che sogna di portare il mondiale nella propria città natale, appunto Portimao. Paulo Pinheiro dal 2004 ha un suo team il Parkalgar Racing Team Honda, una squadra che miete successi in Supersport. E correre con la propria squadra nel proprio autodromo, beh…è un sogno.

C’era una volta il Parkalgar Honda: Craig Jones nel cuore

Nel 2008 il Mondiale Superbike termina proprio a Portimao Craig Jones è il pilota di punta del Parkalgar in Supersport, durante l’anno sale varie volte sul podio ma non correrà mai a Portimao. Il giovane pilota inglese è vittima di un gravissimo incidente il 3 agosto sul circuito di Brands Hatch e nella notte esala l’ultimo sospiro. Aveva 23 anni, era un talento cristallino ed un pilota amatissimo da tutti. Paulo Pinheiro era rimasto particolarmente scosso ed ha fatto costruire una scultura in suo onore nell’Autodromo dell’Algarve dove gli hanno intitolato anche una curva. Il team Parkalgar Honda ha lasciato il Mondiale Supersport ad inizio 2012 con all’attivo 12 vittorie, 29 podi, due titoli di vice-campione del mondo conquistati nel 2009 e 2010. Paulo Pinheiro ha concentrato tutti suoi sforzi per la crescita dell’autodromo.

Nel 2020: Superbike , MotoGP e F1

Nel 2020 il calendario della F1 viene rivisto a causa della pandemia e viene inserito il Gran Premio del Portogallo a Portimao. Per lo stesso motivo ospita pure la MotoGP mentre è confermata la Superbike. Il circuito dell’Algarve è promosso a pieni voti e diventa sede ufficiale del GP del Motomondiale anche per gli anni successivi. Dopo la parentesi legata alla pandemia la F1 non è tornata ma il circuito ha comunque ospitato importanti manifestazioni automobilistiche.

Il futuro

L’Autódromo Internacional do Algarve e l’Università dell’Algarve a luglio 2023 hanno posato la prima pietra per la costruzione del parco tecnologico, un progetto da 3,4 milioni di euro per lo sviluppo nei settori della mobilità, dell’energia e della sostenibilità. Il polo, denominato Celerator, sarà situato su un terreno vicino all’ autodromo su un’area di oltre 2.000 metri quadrati .

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri