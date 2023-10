Un tuffo nel passato dal sapore dolcissimo. Simone Corsi dopo oltre vent’anni è tornato a gareggiare nel Campionato Italiano Velocità e si è divertito come un ragazzino, anzi, ancora di più. Dopo tante stagioni nel Motomondiale ha gareggiato senza la benché minima pressione, per il semplice gusto di andare in moto. Era il super favorito della vigilia e non ha deluso le aspettative. Durante l’anno è salito sul podio in dieci gare su dodici. È stato autoritario, non ha sbagliato nulla, anche il suo avversario diretto Emanuele Pusceddu si è congratulato con lui (leggi qui). A fine mese Simone Corsi sarà a Jerez per l’ultimo round del Mondiale Supersport con il team Altogo. Ha già partecipato ad alcune gare iridate dimostrando di poter essere protagonista anche lì.

“Il CIV è cresciuto tanto rispetto a quando lo facevo ventitré anni fa – racconta Simone Corsi a Corsedimoto – è stato molto bello e di alto livello. Sono tornato a divertirmi in moto dopo alcuni anni abbastanza faticosi in Moto2. Ho gareggiato in una squadra professionale ma genuina, di veri appassionati. I ragazzi del team hanno organizzato una festa a sorpresa dopo il titolo: eravamo tutti molto contenti, sia io che loro. Sto veramente bene con Altogo”.

Eri il super favorito alla vigilia: missione compiuta.

“Probabilmente se avessi perso il titolo avrei fatto più notizia che vincendolo. Sia io che la squadra abbiamo dato tutto ed abbiamo fatto veramente una bella stagione. Ora speriamo di concluderla al meglio nell’ultimo round del Mondiale Supersport a Jerez”.

L’anno prossimo gareggerai nel Mondiale Supersport a tempo pieno?

“Purtroppo è ancora tutto in stand-by perché dipende se accettano l’iscrizione ad Altogo. Io penso di restare lì, mi trovo veramente bene con la squadra. Ho avuto dei contatti con altri team ma nulla di concreto e con la squadra attuale va tutto a gonfie vele. Se non dovessero accettare l’iscrizione al Mondiale farei un altro anni di CIV con Altogo cercando di difendere il numero 1”.