Emanuele Pusceddu è per tutti semplicemente “Push”. Un soprannome, una garanzia. Quest’anno ha spinto e tanto. Si è classificato secondo nel Campionato Italiano Supersport alle spalle del re indiscusso Simone Corsi. Arrivare subito dietro ad un pilota con un curriculum sportivo quale Corsi è quasi un successo. Era evidente fin dalla vigilia del campionato che il titolo sarebbe stato suo. Emanuele Pusceddu è stato autore di un’ottima stagione, con quattro podi e tanti piazzamenti importanti. A fine mese parteciperà come wildcard all’ultimo round del Mondiale Supersport a Jerez. Quest’anno ha già corso nel Mondiale ad Imola ma senza fortuna. Ora si vuole riscattare e terminare il 2023 in bellezza.

“Il mio obbiettivo è riuscire a centrare la top 10 a Jerez – racconta Emanule Pusceddu a Corsedimoto – è una pista che mi piace molto. Ci ho già corso diversi anni fa e mi ero classificato secondo nel monomarca europeo Honda nel 2016. Vorrei terminare alla grande una stagione molto positiva per me, la migliore della mia carriera nel CIV. È stato un anno con tante soddisfazioni: sono salito diverse volte sul podio e più di così sarebbe stato difficile. Il livello del CIV SSP era alto con molti piloti veloci”.

Simone Corsi era un avversario ostico.

“Corsi è…Corsi. Il suo passato parla per lui ma non solo quello, pure il presente. Aveva affrontato il CIV con grande serietà, si era preparato bene anche durante l’inverno e nel pre-campionato: non ha sbagliato praticamente nulla quest’anno. È stato impeccabile, uno tra i più forti piloti contro cui mi sia mai scontrato da quando gareggio in moto. Per me arrivare dietro di lui è buono”.

Dove ti vedremo nel 2024?

“Chiaramente sarebbe bello fare il Mondiale Supersport a tempo pieno ma la vedo dura. Probabilmente continuerò nel CIV con la squadra attuale cercando di fare più wildcard possibili nel WorldSSP”.

Foto social Pusceddu