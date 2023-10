Dopo il titolo Supermoto, Alessandro Sciarretta ha concluso la sua prima stagione tricolore in Supersport 600 NG. Un anno di debutto in cui non s’è posto obiettivi particolari, oltre a quelli di acclimatarsi nella categoria e nel nuovo team, per poi cercare di progredire costantemente in sella alla Ducati V2. L’ultimo round 2023 a Imola è stato a due facce per il 18enne pescarese di ZPM Racing: Sciarretta infatti s’è preso un’ottima P9 in Gara 1 (replicando il miglior piazzamento stagionale di Gara 2 a Misano-2), nella seconda corsa invece ecco il problema tecnico che gli ha impedito di bissare la top 10, anzi di raggiungere il miglior risultato dell’anno. Nel complesso come valuta la sua stagione? Abbiamo avuto modo di parlarci all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, la nostra intervista.

Alessandro Sciarretta, raccontaci il tuo round a Imola.

È stato un fine settimana in cui siamo stati subito veloci. Diciamo dal secondo giorno perché ci sono state tante bandiere rosse, quindi il giovedì s’è girato poco. Venerdì nella prima qualifica ero 8°, nella seconda qualifica però non siamo riusciti a migliorare, quindi siamo partiti decimi, vicini al secondo gruppetto.

Tocca poi alle due corse, dal finale ben diverso.

Sono riuscito ad arrivare 9° in Gara 1. In Gara 2 ero partito molto bene, ho avuto un ottimo stacco e sono riuscito a sfilare anche 2-3 piloti. Sono rimasto in 7^ posizione praticamente fino al penultimo giro, giravo anche molto forte, finché non sono arrivato alla Rivazza e la moto si è spenta, non abbiamo capito perché, quindi non ho potuto finire la gara.

Un peccato… Ma nel complesso come valuti questo ultimo fine settimana di CIV?

È stato un weekend molto positivo, ma in generale possiamo dire che è stato un anno davvero positivo. Siamo cresciuti sempre di più gara dopo gara, quindi non ci lamentiamo.

Alessandro Sciarretta, stagione in linea con le aspettative o pensavi a qualcosa di più?

Sono molto soddisfatto dell’anno che ho fatto. Sono stato sempre molto veloce, non mi lamento. Adesso, guardando al 2024, è cambiato il regolamento e ci saranno le Dunlop invece delle Pirelli. Non le ho mai provate quindi non so dire, magari faremo dei test in inverno per vedere come vanno.

Stagione conclusa, cosa farai adesso?

Di sicuro adesso riprendo il cross e certamente continuerò ad allenarmi. Magari un po’ di meno rispetto a quanto fatto finora, ma si continua sempre.

Quali sono invece i tuoi programmi per il prossimo anno?

Dovrei continuare con ZPM Racing, dobbiamo ancora vedere bene tutto ma penso di andare avanti assieme a loro. Abbiamo fatto una buona base quest’anno e lavoriamo per la prossima stagione. Continuerò poi a correre in Supermoto, con Gazza Racing stiamo parlando ma siamo in fase decisionale.

Foto: Piero Biagini/P&D Imageworks