Rivoluzione Superbike, dal peso combinato alle concessioni: tutte le novità

FIM, Dorna e MSMA hanno concordato alcuni cambiamenti per il futuro del Mondiale Superbike. Proprio oggi è arrivata l’ufficialità riguardante tutte le novità introdotte per il regolamento tecnico 2024.

Controllo del flusso di carburante

Per incentivare le linee guida ambientali e fornire una piattaforma ai produttori per aumentare lo sviluppo futuro in queste aree, è stato deciso che, a partire dal 2025, sarà obbligatorio l’uso di un sistema di controllo del flusso di carburante. Pertanto, nel 2024, due moto di ciascun produttore dovranno montare un misuratore di flusso del carburante e registrare i dati durante sia le prove che le gare per convalidare il concetto e definire il valore per il 2025.

Riduzione e regolazioni serbatoio carburante

Dal 2024 in Superbike ci sarà un serbatoio più piccolo, con capacità massima fissata a 21,0 litri.

Peso combinato

Per il 2024 ci sarà un peso combinato pilota-moto definito dall’accordo FIM-DWO-MSMA.

Limiti giri motore

Questo tema è stato toccato quando si è parlato del peso combinato. Nel 2024, i limiti di giri al minuto verranno definiti prima del via della stagione 2024 sulla base di un accordo tra FIM, DWO e MSMA e non saranno ridotti nel corso di quella stagione (eccetto l’intervento di riduzione da parte di FIM e DWO in caso di superamento della superconcessione). L’articolo 2.4.2.2 (calcolo di equilibrio) legato alle riduzioni di giri al minuto sarà cancellato.

Albero motore e asse bilanciamento: consentite modifiche al peso

L’albero motore e l’asse di bilanciamento potrebbero essere modificati di un +/- 20% rispetto al peso omologato misurato nel corso dell’ispezione di omologazione da parte della FIM, con il corrispondente ‘kit’ di parti che deve essere incluso nella lista di parti selezionabili da parte della FIM.

Checkpoint e calcolo token di concessione

Dal 2024 il calcolo verrà effettuato ogni due round, invece di tre come avviene attualmente.

Parti di concessione e superconcessione

Lo schema sarà approvato un mese prima rispetto al Round e messo a punto in tutti i dettagli 14 giorni prima rispetto alla giornata dedicata al controllo tecnico di ogni Round, rimuovendo così la necessità di descrivere le parti di super concessione nei regolamenti FIM SBK. Sarà invece definita una specifica comunicazione.

Sabato 28 ottobre, in occasione dell’ultimo round del Mondiale, si terrà un incontro ufficiale della Superbike Commission. Verranno toccati diversi aspetti sportivi e regolamentari, oltre a eventuali punti tecnici ulteriori. Quanto stabilito dalla Superbike Commission è stato approvato dal Permanent Bureau. Presto sul sito della FIM sarà disponibile la versione aggiornata del regolamento con tutti i dettagli.

Foto: WorldSBK