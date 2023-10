Dopo le moto, i gatti: Imola volta le spalle al motociclismo

Dal rombo delle moto al tenero miagolio di simpatici gattini. L’ Autodromo di Imola punta sempre di più su eventi che non hanno nulla a che fare con il motorsport, in particolare con le due ruote. Il mese prossimo ospiterà “Gatti a tutto gas”, la prima mostra felina in programma sabato 25 e domenica 26 novembre in autodromo. Saranno presenti moltissimi esemplari appartenenti a tante razze diverse. L’idea di per sé è carinissima, bello usare l’impianto anche per iniziative non sportive ma arriva in un momento particolare per il circuito. A quanto si mormora nel paddock, il round del CIV della settimana scorsa potrebbe essere stato l’ultimo evento di moto della storia di Imola. E dire che in riva al Santerno si sono svolte sfide epiche.

Gara 2 del 2002 a Imola è stata tra le più belle della storia con il duello tra Colin Edwards e Troy Bayliss. Davanti a 90.000 appassionati i due campioni regalarono spettacolo, emozioni, sorpassi, tensione e tattiche. Per vincere il titolo Bayliss doveva battere Edwards e sperare che il compagno di box Ruben Xaus o un’altra Ducati fossero in grado di relegare il pilota Honda in terza posizione. A pochi giri dalla fine Xaus era con loro e tra il primo e il terzo c’era meno di un secondo. Colin Edwards e Troy Bayliss diedero vita ad un duello eroico fino alla bandiera a scacchi con Edwards che festeggiò il suo secondo titolo mondiale.

Il Gran Premio di Superbike di Imola 2009 è rimasto nel cuore di tutti invece per il podio di Marco Simoncelli alla sua prima ed unica gara in SBK. Bellissima anche gara-1 di quest’anno con la sfida tra Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu vinta poi dallo spagnolo. Nonostante il caldo infernale c’era stata una discreta affluenza di pubblico (leggi qui). Imola piace alla gente, o meglio: piaceva. È un circuito vecchio stile, difficile e dal fascino unico. Il Mondiale Superbike non tornerà ed in base ai rumors potrebbe non svolgersi pure il CIV.

La proprietà punterà sulla Formula 1 che dovrebbe restare almeno fino al 2026 con possibile proroga del contratto. Ci saranno poi altre manifestazioni automobilistiche prestigiose ed eventi non legati ai motori. Imola può fare a meno del motociclismo. Ma le moto possono fare a meno di Imola?

