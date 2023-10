Tra la doppietta India-Giappone e la tripletta Indonesia-Australia-Malesia c’è stato il tempo per ufficializzare il futuro di Pedro Acosta. C’erano pochi dubbi, ma l’annuncio è arrivato con consistente ritardo per la questione delle quattro moto per cinque piloti. Alla fine tutto s’è sistemato ed il giovane talento murciano ha il suo posto assicurato in MotoGP, anche lui futuro esordiente unico come il compagno di box Augusto Fernandez. “Ho imparato da lui che, se non si può vincere, bisogna prendere quanti più punti possibili” ha sottolineato Acosta, spiegando così la tabella di marcia stagionale formidabile. Il titolo Moto2 è sempre più vicino, poi c’è KTM e Acosta è più che sicuro della sua competitività attuale in classe regina.

Acosta tranquillo verso il titolo

Nell’ultimo periodo lo stesso leader Moto2 aveva ‘pizzicato’ KTM, invitando il marchio austriaco ad ufficializzare la sua decisione per il prossimo anno. “Ci è voluto parecchio prima che arrivasse” ha ammesso Pedro Acosta alla vigilia delle prime libere a Mandalika. “Ora è tutto a posto e siamo concentrati sulla Moto2, cercando di chiudere al meglio la stagione per poi pensare alla MotoGP.” È stato un pensiero che l’ha distratto? “È il lavoro del mio manager. A fine anno in Moto3 avevo un po’ perso la concentrazione pensando al futuro, ho imparato la lezione.” Prima però deve chiudere al meglio la Moto2 2023, un modo diplomatico per dire che deve completare l’opera e prendersi la seconda corona mondiale in carriera, un obiettivo che appare sempre più difficile, se non impossibile, da strappargli.

Acosta sicuro: “KTM molto vicina alle Ducati”

Il 2024 però è già molto vicino viste le tante chiacchiere di mercato. I tasselli però sono quasi tutti al loro posto, manca solo il secondo nome in Repsol Honda, ma almeno KTM ha messo tutto al suo posto. Pedro Acosta come vede gli altri piloti dello stesso marchio? “Brad si gioca la vittoria, Jack lotta per il podio e Augusto è sempre in top 10. Sarà dura lottare contro di loro!” Non manca l’ennesimo ringraziamento a Mattinghofen: “Hanno pagato tutta la mia carriera, ci sono stati da quando sono entrato nel Mondiale.” Sottolinea poi anche il bel momento attuale della RC16. “Abbiamo visto che è una moto molto competitiva, molto vicina alle Ducati. È il momento giusto per salire in MotoGP e per crescere assieme a KTM” è il commento di Acosta.

Fernandez gli dà il benvenuto

L’attuale unico rookie MotoGP ritroverà il suo ex compagno di squadra in Moto2. Augusto Fernandez e Pedro Acosta condivideranno di nuovo il box, stavolta in GASGAS Tech3 in classe regina, e da parte del primo non sono mancate battute di benvenuto. “Sarà una spina nel fianco fin dal primo giorno, come in Moto2” ha subito dichiarato Fernandez, con Acosta accanto che non ha trattenuto una risata. “Conosciamo comunque il suo talento e si merita questo posto.” Non manca però una decisione da prendere: chi utilizzerà il #37, numero di entrambi, nella stagione 2024? Lo scherzo tra i due c’era già stato via social, ma Fernandez fuga ogni dubbio: “Lo tengo io!”

Foto: Red Bull KTM Ajo