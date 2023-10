Primo anno in PreMoto3, con anche un infortunio pesante, ma Cristian Borrelli s’è preso infine il terzo posto nel CIV, oltre ad aver chiuso come miglior esordiente del 2023. L’acuto maggiore è arrivato proprio nell’ultimo round a Imola con un doppio piazzamento sul podio che ha sigillato la terza piazza nella generale, al fotofinish su Venturini (distante un punto) e Barbagallo (-3 punti). Niente male per il 14enne cremasco, schierato da Bucci Moto e cresciuto costantemente gara dopo gara.

Borrelli, che ha appena iniziato la terza media nell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Vaiano Cremasco, è la prima conferma di Bucci per la stagione tricolore 2024, sempre nella stessa categoria ma stavolta con la nuova Honda Talent, la grande novità annunciata in quest’ultimo periodo per la prossima stagione. Abbiamo avuto modo di sentire il giovane pilota lombardo per farci raccontare la stagione appena conclusa, la nostra intervista.

Cristian Borrelli, 2023 di debutto nel CIV PreMoto3. Com’è andata?

Le prime gare sono andate abbastanza male, non avevamo fatto dei buoni risultati e pensavo che sarebbe stata una stagione in cui non sarei mai riuscito ad andare sul podio o a fare bene. A Vallelunga invece mi sono ripreso e sono salito per la prima volta sul podio. Peccato lo zero in gara 2, ma da lì ci sono state molte belle gare.

È stato il punto di svolta della stagione.

A Misano-2 avevo fatto podio anche nella prima gara, ma me l’hanno tolto per track limits all’ultimo giro, mentre in gara 2 nonostante un long lap sono riuscito a salire sul podio. Poi al Mugello-2 in gara 1 ho fatto un long lap che non dovevo fare, ma sono comunque riuscito a recuperare e ad arrivare terzo per pochissimi millesimi. In gara 2 invece sono caduto alla Arrabbiata 2 e un pilota mi ha investito.

Diciamo che in quell’occasione è andata molto bene.

Sì, alla fine mi sono rotto l’omero. Sono rimasto fermo un mesetto, a casa facevo tanta magnetoterapia, andavo dal fisioterapista quasi tutti i giorni per rimettermi per Imola. In allenamento però non ero andato forte, mi faceva tanto male il braccio e sono andato lì senza aspettative, non pensavo di riuscire a fare bene.

Cristian Borrelli, invece è andata ben diversamente.

È andata molto meglio, più giravo più si scaldava il braccio, quindi sentivo meno male. Ci sono stati anche alcuni problemi con la moto, in Q1 ero 6° ma non ero contento, sapevo di poter fare meglio. Siamo riusciti poi a sistemarci e mi sono qualificato in 4^ posizione.

Tocca poi alle due gare.

In Gara 1, dopo qualche giro, ho preso un’imbarcata che mi ha fatto male al braccio. Ho perso un po’ il gruppetto davanti, finché un pilota non ha sbagliato: sono così riuscito ad andare a prendere il secondo [Matteo Gabarrini] ed abbiamo lottato. Alla fine ha vinto lui, ma ero contentissimo: non mi aspettavo di fare così bene! In gara 2 invece non sono partito bene e mi hanno superato un sacco di piloti, sono quindi rimasto in gruppo nei primi giri. Mi sono poi staccato e sono andato a prendere il primo [Gabriel Tesini], ma negli ultimi giri avevo male al braccio e non sono riuscito a forzare per il sorpasso.

Considerando che arrivavi dall’infortunio, davvero niente male!

È stato il weekend migliore della stagione nonostante la condizione fisica, ero contentissimo!

Hai parlato di inizio di stagione difficile, hai capito come mai?

Non mi sentivo bene con la moto, ma più che altro mi serviva soprattutto girare con gli altri. Infatti quando ci sono riuscito a Vallelunga sono andato più forte. Da dire anche che quella pista mi piaceva tanto, è stato un grande aiuto, quindi sono riuscito a fare bene da subito.

Il finale invece è stato a sorpresa o in parte era in linea con le aspettative?

Diciamo che mi aspettavo qualche podio, anche altri piloti ci sono riusciti nel primo anno. Ma non pensavo di riuscire ad essere terzo in campionato e miglior rookie. Uno vuole sempre arrivare primo, ma sapendo che era il primo anno davvero non me l’aspettavo.

Cristian Borrelli, facciamo un passo indietro. Com’è arrivato l’accordo con Bucci?

A fine 2022 abbiamo fatto delle prove con tre team diversi per correre quest’anno nella PreMoto3. La moto con cui mi sono trovato meglio nei test era la loro, quindi li ho scelti e continueremo assieme anche nel 2024, stavolta con la Honda Talent.

Tornando al tuo 2023: hai citato il weekend migliore, il peggiore dell’anno invece qual è stato?

Non mi sono piaciuto per niente nella prima gara al Mugello. Sull’acqua vado abbastanza forte, invece non eravamo messi bene con l’assetto e non riuscivo a fare quello che volevo. In gara infatti ho concluso 10° e 13°, ho faticato ad arrivare a punti. Quello è stato il peggior weekend dell’anno.

Campionato finito, ora quali sono i programmi?

Devo studiare, ma continuo anche ad allenarmi. Ci sono ancora gli allenamenti coi Talenti Azzurri, poi magari non andiamo in moto tanto quanto prima perché farà più freddo, ma qualcosa comunque si fa. Ci concentreremo di più però sul lavoro durante la settimana. L’impegno alla fine è sempre lo stesso.