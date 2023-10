Arrivo in corsa, 5° nelle prime prove con scivolata, ma idoneo per continuare il Gran Premio in Indonesia. È la storia di Marco Bezzecchi, infortunatosi sabato scorso ad una clavicola e finito sotto i ferri solo domenica. Il pilota VR46 è regolarmente in azione, pronto a stringere i denti per insidiare Francesco Bagnaia e Jorge Martin, quest’ultimo subito in vetta nella prima sessione a Mandalika. Occhio anche alle Aprilia, qualche sorpresa pure da Yamaha? Ecco com’è iniziato il weekend indonesiano per la MotoGP.

Le gomme

La pista è stata riasfaltata rispetto all’anno scorso e temperature, pur essendo mattina anche per la MotoGP, sono già molto alte. Una situazione non semplice per Michelin, come ammette Piero Taramasso. “Abbiamo portato le stesse mescole anteriori dell’anno scorso, tranne la soft che era ‘troppo morbida’. La dura anteriore ha la stessa costruzione speciale usata in India, per una maggiore stabilità e per non portare troppo calore” ha spiegato a motogp.com. “Stesso discorso per la posteriore, con una costruzione speciale. L’anno scorso piloti e team si sono lamentati del poco grip, abbiamo realizzato quindi un’evoluzione provata nel lunedì di test a Barcellona ed ora ce l’abbiamo sia per la morbida che per la media.”

MotoGP Prove 1

La maggiore notizia è che in pista c’è anche Marco Bezzecchi, infortunatosi sabato scorso. Il pilota VR46, arrivato stamattina (ora indonesiana), si è subito sottoposto ai controlli medici e ha ricevuto l’OK, ma verrà ricontrollato dopo il turno MotoGP per valutare se è in grado di continuare oppure no. In pista anche Alex Marquez, Enea Bastianini, Alex Rins e Luca Marini, idonei già nel giovedì a Mandalika. Jorge Martin, in stato di grazia, riparte da dove si è fermato, registriamo invece una caduta per Miguel Oliveira, così come per i convalescenti Alex Marquez e Marco Bezzecchi, tutti senza conseguenze. Come sempre poi tocca a qualche minuto dedicato alle prove di partenza, senza intoppi.

Foto: motogp.com