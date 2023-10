Moto3 Indonesia, Prove 1-2: Bertelle 4°, penalità per Nepa

Non inizia al meglio Jaume Masia, protagonista di ben due incidenti nella prima sessione di giornata. Ma il nuovo leader Moto3 si riprende in seguito, chiudendo col 3° tempo combinato dietro a Deniz Oncu, autore del nuovo record assoluto a Mandalika, ed a Diogo Moreira secondo. Matteo Bertelle è il migliore dei nostri col primo crono dietro al citato terzetto, nei 10 anche Riccardo Rossi e Stefano Nepa, anche se quest’ultimo ha già ricevuto una sanzione. Tempi e cronaca della prima giornata di prove in Indonesia.

Wild card e sostituti

C’è un secondo pilota di casa in azione, stavolta al debutto: è Fadillah Arbi Aditama, primo vincitore indonesiano di una gara JuniorGP, premiato con questa wild card proprio sulla “sua” pista di Mandalika. Ci sono poi alcuni sostituti, cominciando da Nicola Carraro arrivato direttamente da Aragon per correre con Snipers Team al posto dell’infortunato Romano Fenati. C’è poi Noah Dettwiler in azione per David Salvador, ancora alle prese coi problemi al ginocchio. Infine ecco Adrian Fernandez, ingaggiato da Leopard per la stagione Moto3 2024 ma che da questo GP prende il posto di Tatsuki Suzuki.

Moto3 Prove 1

La pista è molto sporca e lo dimostrano gli incidenti a raffica poco dopo la partenza della sessione, a partire da un highside di Jaume Masia, al suo primo GP da leader Moto3 iridato. Seguono poi le cadute di Syarifuddin Azman, Filippo Farioli, Stefano Nepa, Adrian Fernandez, Kaito Toba (evitando di un soffio Furusato che lo precedeva). Anzi, per Masia arriverà anche un secondo incidente, stavolta una scivolata nei 10 minuti finali del turno. L’ultimo della lista degli incidentati è David Alonso, mentre in vetta alla fine c’è Diogo Moreira su Daniel Holgado e José Antonio Rueda.

Moto3 Prove 2

Dopo il doppio incidente della prima sessione, Jaume Masia riparte a tutto gas e vola al comando della classifica non solo del turno, ma combinata. I tempi della Moto3 infatti iniziano ad abbassarsi presto, potrebbe essere già un momento determinante per decidere la Q2 di domani. Non è iniziata col piede giusto per Farioli, che mette a referto il secondo incidente del weekend. Arriva anche una sanzione per Nepa e la sua caduta in regime di bandiera gialla nelle Prove 1: il pilota MTA dovrà scontare una Long Lap Penalty nella gara di domenica. Oncu intanto procede a passo di marcia: il pilota KTM Ajo infatti piazza la zampata a circa metà sessione, riscrivendo il nuovo record assoluto della Moto3 in Indonesia per 12 millesimi. Sul finale scivola Moreira, poco dopo ecco un incidente tra Veijer e Alonso (senza conseguenze), infine la caduta di Sasaki in solitaria.

La classifica P2/combinata

Foto: motogp.com