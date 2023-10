Il debutto di Noah Dettwiler con i colori CIP avverrà prima del 2024. Il giovane pilota svizzero infatti disputerà il Gran Premio in Indonesia, schierato proprio dalla squadra di Alain Bronec. Dettwiler, questo weekend di nuovo in azione con Cuna de Campeones nella Moto3 del JuniorGP dopo la lunga pausa, ha poi davanti un’altra trasferta mondiale. Sostituirà l’esordiente David Salvador, fermato già per il round a Motegi da una doppia lesione ad un ginocchio, conseguenza dell’incidente nel GP in India. Serve tempo per tornare in forma, il pilota spagnolo quindi non sarà a Mandalika.

Noah Dettwiler, la nota CIP

Noah Dettwiler prenderà parte al Gran Premio in Indonesia la prossima settimana. Il giovane e talentuoso pilota svizzero farà parte di CIP Green Power in sostituzione di David Salvador infortunato. Dopo il suo debutto nel Motomondiale, avvenuto durante il GP in Austria, il pilota svizzero sarà di nuovo in Moto3, ma con la squadra francese. C’è grande emozione per l’arrivo di Dettwiler, con cui la collaborazione inizierà grazie a questa opportunità. Il team CIP Green Power augura a David Salvador un pronto recupero, sperando possa tornare in azione per il Gran Premio in Australia.

Il profilo

Noah Dettwiler, classe 2005 di Basilea, ha iniziato il suo percorso a quasi cinque anni quando, nel 2010, è andato con i genitori a vedere dal vivo la sua prima gara di motocross a Roggenburg. Ha chiesto di provare una minimoto lì presente, che l’aveva particolarmente colpito, e tutto ha inizio. Prima in Supermoto, cogliendo presto anche le prime vittorie, per poi passare nel 2018 alle corse su strada. Corre in ETC fino al 2020, parallelamente viene selezionato per la Rookies Cup, in seguito Thomas Luthi lo prende sotto la sua ala protettiva, diventandone il manager. Oltre al terzo anno nella Moto3 del JuniorGP, Dettwiler metterà a referto il secondo GP mondiale, prima del debutto a tempo pieno.

Foto: CIP Green Power