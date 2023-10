MotoGP, Dall’Igna tentato da Honda: il boss Ducati svela le carte

Dopo la tappa in Giappone Marc Marquez ha annunciato ufficialmente la separazione dalla Honda. La notizia era nell’aria da settimane, le parti hanno atteso il test MotoGP di Misano prima di prendere questa sofferta decisione. La sella libera nel team Gresini Racing ha fatto gola all’otto volte campione del mondo, anche senza una Desmosedici ufficiale. Quanto basta per ritrovare la strada verso il podio. Dal 2024 Ducati potrà contare su una corazzata mastodontica senza precedenti e strappa il miglior pilota dell’ultimo decennio alla concorrenza giapponese.

Un affare firmato Gresini

Il passaggio di Marc Marquez dalla Repsol Honda al team Gresini a molti ricorda il trasferimento di Valentino Rossi dalla Honda alla Yamaha. Parte del merito va attribuito al direttore generale Gigi Dall’Igna, capace di allestire una moto super competitiva e che fa gola a tutti. Anche se stavolta non vuole prendersi meriti per il colpaccio di mercato. “L’operazione è tutta merito di Gresini, sono loro ad averlo preso, non Ducati“, spiega a ‘La Gazzetta dello Sport’. Il rischio è che diventi un campionato monomarca, dove nessuna Casa avrà scampo contro lo strapotere della Ducati. Una tesi che l’ingegnere veneto non condivide… “Credo che la battaglia di quest’anno tra Pecco e Martin sia entusiasmante. Si vedranno belle lotte, non sarà un Mondiale triste“.

Lo staff tecnico di Marc Marquez

Restano da definire gli ultimi dettagli di non poco conto. Marc Marquez porterà con sé qualcuno del suo staff tecnico? Lo storico capotecnico Santi Hernandez lo seguirà in Gresini o resterà in HRC? Una domanda che per ora non ha una risposta definitiva, ma Dall’Igna anticipa: “Credo che verrà da solo“. Tutto lascia presagire che il fenomeno di Cervera correrà un solo anno con la squadra di Nadia Padovani, poi non sarà da escludere nessuna strada, anche il ritorno alla Honda nella stagione MotoGP 2025. Inoltre non è ancora certo quale versione della Desmosedici GP23 avrà a disposizione, se quella di fine campionato o la precedente alle ultime evoluzioni.

Con il suo peso politico e atletico Marc Marquez rischia di destabilizzare gli equilibri interni alla Ducati, un rischio che i vertici aziendali hanno deciso di correre. “Questa è una preoccupazione, una delle sfide da affrontare – prosegue Dall’Igna -. Dovremo essere bravi a gestire piloti forti, con caratteri forti. Al di là di Marc, già ora c’è una concentrazione di campioni importante. Ne arriva uno forse più ingombrante, ma è un lavoro che sappiamo fare“.

Le voci su Honda-Dall’Igna

Honda ha provato a convincere anche Gigi Dall’Igna, ma l’ingegnere non si sbottona. “Sto bene in Ducati. Ho faticato tanto per arrivare a una situazione in cui Ducati è considerata un modello, andare via adesso non sarebbe stato logico. Poi, è vero che quello che dovevo fare qui l’ho fatto, poteva essere una sfida vinta e archiviata e la Honda è una sfida altrettanto interessante e importante“. Per adesso i tempi non sono ancora maturi, ma a medio termine tutto è possibile e il paddock della MotoGP si appresta a dei cambiamenti radicali.