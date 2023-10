Lorenzo Baldassarri torna nel paddock del Motomondiale, almeno per un week-end. La settimana prossima sostituirà l’infortunato Celestino Vietti al Mandalika International Circuit in Indonesia. Quest’anno, ricordiamo, Lorenzo Baldassarri sta partecipando al Mondiale Superbike con la Yamaha GMT94 dopo essersi laureato vice-campione del mondo Supersport nel 2022. Passato dalla Moto2 alle derivate di serie, il pilota marchigiano ha ritrovato il sorriso. L’ultima stagione non è stata brillante a livello di risultati ma lui l’ha affrontata nel modo giusto e proprio la settimana scorsa a Portimao è stato autore di una convincente prestazione in gara-2. Ora questa inaspettata parentesi nel paddock del Motomondiale. Tra l’altro a Mandalika quest’anno Balda ha già corso con la SBK ed era andato bene centrando la zona punti sia in gara-1 che in gara-2.

“Prima di tutto auguro a Celestino Vietti una pronta guarigione – dice Lorenzo Baldassarri a Corsedimoto – Io ho approfittato per cogliere questa opportunità visto che adesso con la Superbike abbiamo un mese di fermo ed è sempre bello stare in moto e tenersi in allenamento. Per me è un’ottima opportunità da sfruttare per divertisi e cercare di essere più competitivi possibili poi si vedrà. Vorrei ringraziare Fantic che mi ha dato questa opportunità, che crede in me per sostituire a dovere Celestino e vediamo di fare il meglio”.

Lo sguardo è sempre rivolto alla Superbike

“Non vedo l’ora di arrivare a Jerez con la Superbike perché è una pista in cui sono molto competitivo. In Moto2 lì ho vinto due gare quindi sicuramente potrò fare molto bene. Siamo arrivati ad un buon livello e finalmente possiamo raccogliere i frutti di quanto seminato durante l’anno”.

Foto Balda7