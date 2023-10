F1, Max Verstappen insiste: bocciatura netta alla sprint race

È in arrivo il Gran Premio del Qatar e gli occhi sono tutti puntati su Max Verstappen, che in questo weekend può laurearsi campione del mondo. E potrà farlo già sabato, quando si disputerà la sprint race, dato che gli mancano solo 3 punti per la matematica certezza di vincere il terzo titolo consecutivo in F1.

F1 GP Qatar, Verstappen dice no alle sprint race

Verstappen alla vigilia della prima giornata in pista ha parlato dal Lusail International Circuit e ha ribadito la sua posizione sul format che che prevede la sprint race: “Non mi importa se mi assicurerò il titolo sabato o domenica, ma confermo che preferisco il weekend di gara tradizionale. Lo ritengo più emozionante, perché mi permette di ottenere di più dalla macchina nelle qualifiche del sabato, visto che prima ci sono state tre sessioni di prove libere per perfezionare l’assetto“.

I GP con le gare brevi ora prevedono un solo turno di libere al venerdì mattina, a cui fanno seguito le qualifiche valide per la gara domenicale. Sabato è tutto dedicato alla sprint, con lo sprint shootout (qualifiche semplicemente accorciate) che serve a definire la griglia della corsa pomeridiana.

Verstappen non gradisce questo format, che a suo avviso non è il migliore non solo dal punto di vista del pilota: “Non trovo soddisfacente affrontare le qualifiche del GP dopo una sola sessione di prove. Inoltre, i tifosi sanno già cosa aspettarsi dopo la sprint, perché il trend si vede anche in una gara corta. Per me riduce la tensione e l’emozione“.

Foto: Formula1.com