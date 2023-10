Il divorzio tra Marc Marquez e Honda sta facendo molto rumore in questi giorni. Dopo tante settimane di rumors e attesa, è arrivato il comunicato ufficiale e adesso si attende anche quello del passaggio nel nuovo team. Com’è noto, sarà Gresini Racing ad accoglierlo per il 2024, mettendolo a fianco del fratello Alex e consentendogli di guidare una Ducati.

MotoGP, Marquez in Ducati: il pensiero di Checa

Carlos Checa, intervenuto sul canale Twitch di DAZN, ha espresso la sua opinione sulla decisione di Marquez di lasciare Honda per salire su una Desmosedici GP23: “Aveva poche opzioni e penso sia una scelta corretta a livello sportivo. È più rischioso fare così oppure restare in Honda? Sicuramente restare in Honda. È arrivato a un punto nel quale ha capito di non poter continuare così e ha valutato le opzioni che aveva“.

Il campione Superbike del 2011 appoggia la scelta fatta da Marc e aggiunte una considerazione interessante: “La cosa che mi ha sorpreso che il pilota migliore ha dovuto guadagnarsi da vivere con una Ducati da terza o quarta fila, poi vedremo cosa avrà… Ora la migliore medicina per lui è avere una modo che funziona. Penso sia al suo migliore livello e che potrà dimostrarlo, con la Honda di adesso è difficile farlo. In Giappone ha fatto vedere di avere la voglia e le capacità per farcela“.

A Checa è apparso singolare che un pilota del calibro di Marquez abbia dovuto in qualche modo offrirsi per trovare una sistemazione migliore, anche se è stata una situazione particolare: “Quando sei il migliori, ti aspetti che vengano a comprarti, però è successo il contrario. È stato un momento circostanziale, perché ci sono tanti contratti chiusi e non c’erano posti. Ha trovato una soluzione e vedremo cosa succederà“.

Foto: Honda Racing