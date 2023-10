CIV Superbike, Lorenzo Zanetti “Una finale su campo neutro”

Michele Pirro riuscirà a conquistare il suo decimo titolo italiano? Certo, molti lo danno come favorito per la vittoria del Campionato Italiano Superbike anche in virtù dei nove punti di vantaggio su Lorenzo Zanetti. Il pilota bresciano però a Imola va sempre molto forte. Aveva vinto gara-2 nel 2021 e si era ripetuto lo scorso anno sempre di domenica. Michele Pirro nel 2023 ha trionfato in sette gare sulle dieci disputate fino ad oggi mentre Lorenzo Zanetti solo nella prima dell’anno (a Misano) tuttavia è salito sul podio in ogni gara. Entrambi gareggiano su Ducati e si prevede una sfida entusiasmante. Sicuramente potranno inserirsi nella lotta ai vertici anche altri piloti quali Luca Bernardi, Roberto Tamburini, Luca Vitali, Alex Delbianco senza dimenticare Samuele Cavalieri e Kevin Manfredi.

“Ci siamo, sono molto sereno a dispetto di quello che si potrebbe pensare – racconta Lorenzo Zanetti a Corsedimoto – Mi sento bene, ho fatto dieci gare e dieci podi. Questa la vedo come una finale in un campo neutro in cui nessuno gira quasi mai durante l’anno quindi il gap rispetto agli avversari è molto simile. A me viene bene come pista. siamo molto vicini come punti ed indipendentemente da come andrà non inficia il lavoro che abbiamo fatto quest’anno io e la squadra”.

La costanza: il mio punto di forza

“Sono stato molto costante, l’obbiettivo era quello di riuscire ad arrivare ad Imola con il campionato aperto e lo abbiamo centrato. Vado avanti a testa alta, consapevole che abbiamo fatto un ottimo campionato e ce la giocheremo. Credo che in queste due gare ci saranno tanti piloti in lizza perché siamo in molti veloci ad Imola, anche l’anno scorso abbiamo combattuto il sette o otto mi sembra”.

La calcolatrice è rimasta a casa

“Non penso a possibili calcoli perché devo recuperare qualche punto in più ci sono saranno piloti che potranno portare via punti sia a me che a lui. Dovremo stare concentrati, fare un bel week-end. Che altro dire? Sono motivatissimo e darò il massimo”

Foto Bonora Agency

