Bulega protagonista anche in Superbike, Bautista convinto: “Sarà veloce subito”

A Portimao è arrivata l’incoronazione di Nicolò Bulega come campione del mondo Supersport 2023. Un trionfo meritato per il pilota del team Aruba Racing Ducati, che si è definitivamente messo alle spalle gli anni difficili nel Motomondiale. Cambiare paddock e ripartire da una nuova categoria si è rivelata una scelta azzeccata.

Dopo un 2022 di apprendimento, quest’anno è stato pronto per lottare per il titolo. Ha sostanzialmente dominato la stagione con 14 vittorie e un totale di 19 podi in 22 gare disputate. Numeri che dicono tutto. E nel 2024 affronterà una nuova sfida: il Mondiale Superbike.

Dalla Supersport alla Superbike: Bulega affiancherà Bautista

Il team Aruba Racing Ducati ha deciso di promuovere Bulega, che sarà il compagno di squadra di Alvaro Bautista al posto di Michael Ruben Rinaldi. Con la presenza dello spagnolo, lui non avrà la pressione di dover vincere. Tuttavia, ci tiene a ben figurare in Superbike già da rookie. Nei test che ha svolto con la Panigale V4 R ha impressionato la squadra, che anche per questo ha scelto lui invece di altri piloti.

Bautista è pronto ad accoglierlo nel box e ad essergli di aiuto con la sua esperienza. Intanto, ha speso parole di elogio per il suo successo in Supersport: “Penso che sia stata una stagione quasi perfetta. Ha vinto tante gare e per me è stato il più forte della categoria. Congratulazioni a lui, dato che ha fatto davvero delle ottime cose nella sua seconda stagione con la Ducati. Ha uno stile di guida aggressivo, forse perché è un po’ grosso. È molto preciso, non commette tanti errori e in gara è molto costante con i tempi. Ha lavorato bene con la squadra, conosco il suo metodo di lavoro ed è un pilota molto completo“.

Come andrà Nicolò in SBK? Il pensiero di Alvaro

Il campione in carica della Superbike è convinto che Bulega possa fare bene già da esordiente nel 2024: “Penso abbia un buon livello e ha già svolto dei test con la moto del WorldSBK, facendo davvero bene e impressionando i ragazzi Ducati dato che è stato veloce su piste diverse. Mi aspetto che sia veloce dall’inizio. Bello avere più piloti con talento come lui in questa categoria, va a vantaggio del campionato“.

Sarà sicuramente interessante vedere come se la caverà il pilota italiano, che nel nuovo paddock si è rilanciato alla grandissima e che ha voglia di affermarsi anche nella classe regina delle derivate di serie. Il team Aruba Racing Ducati è il posto giusto per avere il miglior supporto e fare risultati.

Foto: Aruba Racing Ducati