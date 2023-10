National Trophy a Imola, Gabriele Giannini concederà il bis?

Tutto in quarantott’ore. Il National Trophy è al rush finale e tra sabato e domenica ad Imola verranno incoronati i campioni 2023. Nella classe 1000 ci sono due gare con 50 punti in palio mentre nella 600 solo una ma dall’esito quanto mai incerto. Il livello è molto alto in entrambe le categorie e si prevedono battaglie dal primo all’ultimo giro. Questa la situazione alla vigilia del week-end.

National Trophy 1000

Il favorito numero uno per il titolo è certamente Gabriele Giannini, campione in carica con la BMW Pistard. Ha 31 punti di vantaggio su Niccolò Canepa su Yamaha e 32 su Christian Gamarino su Aprilia. Calcolatrice alla mano potrebbero essere in lotta anche Alessandro Andreozzi, a meno 48 dalla vetta e Doriano Vietti a meno 41 ma obbiettivamente è quasi impossibile possano vincere il campionato. Ha ben più speranze Canepa, Campione del Mondo EWC, che quest’anno ha dominato tutte le gare del National Trophy a cui ha partecipato. Gabriele Giannini, conscio del buon vantaggio in classifica, cercherà soprattutto di non commettere errori. Gli bastano 20 punti in due gare quindi gli sarebbero sufficienti anche due sesti posti. Possibile che possa vincere il titolo già il sabato con una gara d’anticipo. Deve solo restare concentrato e non perdere la necessaria lucidità in un momento fondamentale per il campionato ed importante anche per il suo futuro. Venerdì 6 ottobre alle 10.20 scatteranno le prove libere e alle 15.40 le prime prove ufficiali.

Classe 600

Il campionato è apertissimo con Roberto Farinelli, Michael Canducci e Marco Marcheluzzo in lotta per il tricolore. Farinelli, campione in carica, ha appena 5 punti di vantaggio su Canducci e 7 sul suo compagno di squadra Marcheluzzo. Tra loro Canducci è quello con il curriculum sportivo più importante. In passato ha frequentato per cinque anni il paddock del Mondiale Superbike gareggiando in Superstock 600 e Supersport. Era considerato un vero talento poi si era un po’ perso ma nel National Trophy si è ritrovato. Farinelli si è ritrovato quindi un avversario veramente ostico per la lotta al titolo. Nel caso di vittoria di Canducci ed un secondo posto di Canducci i due piloti sarebbero ex aequo, entrambi con gli stessi identici risultati. Da tenere d’occhio anche Marcheluzzo perché talvolta tra i due litiganti… La gara scatterà domenica domenica 8 ottobre alle 11.50.

