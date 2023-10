SSP300: Mirko Gennai al team MTM Kawasaki con Loris Veneman

Mirko Gennai è stato a tutti gli effetti il pilota rivelazione del 2023 nel Mondiale Supersport 300. L’anno prossimo gareggerà nella squadra più importante del campionato: il Team MTM Kawasaki, con il supporto di Kawasaki Europe. Il ventenne toscano lo scorso week-end aveva vinto entrambe le gare sul circuito di Portimao ed aveva lottato per il titolo mondiale fino alla fine (leggi la nostra intervista).

Il campione del mondo in carica Jeffrey Buis è passato al Freudenberg KTM – Paligo Racing. Il Team Manager Ludo van der Veken ha cercato quindi un degno sostituto. Al fianco di Mirko Gennai ci sarà l’olandese Loris Veneman, al suo secondo anno in MTM.

Quest’anno MTM ha conquistato la tripla corona del Mondiale Supersport 300 2023 con la vittoria del campionato piloti, costruttori e squadre. Ora è pronto per iniziare la sfida del 2024 con una formazione molto forte e grandi obiettivi e l’obiettivo di mantenere il titolo per un altro anno.

Per parole del Team Manager Ludo van der Veken

“Sono davvero contento di avere con noi per un’altra stagione Loris Veneman e di dare il benvenuto a Mirko Gennai nel nostro team. La conferma di Loris è stata una scelta facile. Insieme abbiamo vissuto una gran prima stagione, adoriamo lavorare con lui e non potremmo essere più felici di così nel proseguire questo percorso. E’ giovane ma ha già dimostrato di avere la velocità giusta: ha vinto una gara e ha conquistato un podio. Sono molto ottimista per quanto riguarda Mirko Gennai. Ho sempre apprezzato il suo atteggiamento e il modo in cui corre, è aggressivo e in gara dà il suo 200%, esattamente il tipo di pilota che cerco per il mio team. È ancora giovane ma ha tanta esperienza e sono impaziente di vederlo sulla nostra Kawasaki 400”.

Mirko Gennai è raggiante

“Sono molto felice di iniziare una nuova avventura con Kawasaki. Dopo quattro anni ho pensato che fosse arrivato il momento di cambiare e di iniziare un nuovo percorso con i pluricampioni del mondo di MTM Kawasaki. Far parte di un team di altissimo livello in questa categoria per me rappresenta una grandissima motivazione. Ovviamente darò come sempre il 110%”.