Mirko Gennai aveva concluso il Mondiale Supersport 300 del 2022 con una vittoria a Portimao e quest’anno si è ripetuto, anzi, ha fatto ancor meglio. Lo scorso week-end ha trionfato in entrambe le gare con la Yamaha BR Corse, terminando il campionato al terzo posto a 27 punti dal Campione del Mondo Jeffrey Buis. Il ventenne fiorentino è stato autore un’ottima stagione con sei podi di cui tre vittorie ma purtroppo non è riuscito a conquistare il titolo iridato.

“A Portimao sapevamo di essere competitivi – racconta Mirko Gennai a Corsedimoto – siamo arrivati carichissimi ed è andato tutto per il meglio. Sono molto felice perché era importante finire bene il campionato, l’ultima gara è quella che si ricorda di più. Credo sia stato un bel modo per salutare il team BR Corse dopo quattro anno trascorsi assieme. Era come una seconda famiglia e loro hanno costruito quella che è stata la mia piccola carriera di pilota. Ci legano tanti bei ricordi e mi fa piacere avergli in qualche regalato due vittorie nell’ultimo appuntamento stagionale. Dopo tanti anni assieme però credo sia giusto cambiare”.

Cosa farai nel 2024?

“Rimarrò nel paddock nel Mondiale Superbike. Al momento non posso sbilanciarmi, anche per una questione di scaramanzia perché finché una cosa non è ufficiale è sempre meglio non parlarne”.

Che voto daresti alla tua stagione 2023?

“Difficile valutarsi. Io mi darei un sette e mezzo o un otto, non mi darei di più. Il mio obbiettivo era il Titolo Mondiale: ci ho provato e sperato per tutto il campionato. Il livello era altissimo ed era fondamentale la costanza di rendimento, andare a punti in tutte le gare. Invece, per sfortune varie, abbiamo fatto quattro zeri e quelli sono stati determinanti. Il rammarico di aver perso il titolo c’è, un po’ mi girano. Però credo di aver fatto un bellissimo campionato, sono arrivato comunque a 27 punti dal Campione del Mondo e sì, sono molto soddisfatto”.