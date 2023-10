Superbike, Jonathan Rea vincerà con Yamaha? Sofuoglu è scettico

Manca ormai un solo round prima dell’addio di Jonathan Rea alla Kawasaki. Nove anni insieme con sei titoli mondiali piloti e altrettanti costruttori, una bellissima storia. Ma anche le bellissime storie finiscono e il pilota ha deciso di andarsene nonostante un contratto valido anche per il 2024. Una risoluzione consensuale che gli ha poi permesso di firmare un biennale con Yamaha.

Superbike, come andrà Rea con la Yamaha?

Il sei volte campione iridato Superbike non ha visto le giuste prospettive per continuare a sposare il progetto Kawasaki. Nonostante il massimo impegno del team, la Ninja ZX-10RR è forse una moto arrivata al massimo del suo sviluppo. Probabilmente la casa di Akashi ne dovrebbe produrre una nuova per tornare a vincere, però al momento non sembra esserci tale intenzione. Si spera in qualche futuro cambiamento nel regolamento che potersi riavvicinare alla vetta.

Rea ritiene il progetto Yamaha migliore e ciò gli fa avere più fiducia per i prossimi anni. Vedendo che Toprak Razgatlioglu a volte se l’è giocata con Alvaro Bautista, pensa di poter avere maggiori chance di successo rispetto a quelle che avrebbe rimanendo in Kawasaki. Anche Andrea Locatelli va bene con la R1 e pure i piloti del team GRT a volte si affacciano in posizioni interessanti. Il potenziale appare certamente superiore. Jonny dovrà essere bravo ad adattarsi in fretta alla nuova moto.

Sofuoglu non è convinto

Kenan Sofuoglu, manager e mentore di Razgatlioglu, pensa che Rea potrebbe incontrare delle difficoltà: “Non credo che per lui sarà facile adattarsi – ha detto a Speedweek – dopo nove anni con un’altra moto. Dopo quattro anni in Yamaha, anche noi in BMW dobbiamo fare molte cose nuove, Toprak dovrà adattare il suo stile. Ma per Jonathan sarà più difficile, in generale“.

La leggenda del Mondiale Supersport sa che anche Razgatlioglu dovrà fare un processo di adattamento in BMW, però ritiene che sarà molto meno complicato di quello di Rea: “Jonny è uno dei più talentuosi del paddock e continuerà a lottare per il podio. Ma battere Bautista e Toprak sarà molto difficile. Forse la nuova sfida gli darà una motivazione in più“. Solo il tempo darà le risposte.

Foto: Kawasaki Racing