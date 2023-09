Superbike, BMW vincente con Razgatlioglu: Sofuoglu non ha dubbi

Yamaha ha fatto di tutto per convincerlo a rimanere, però Toprak Razgatlioglu ha preferito firmare per BMW. Nonostante il divorzio annunciato, il pilota turco sta dando il massimo per tenere aperta la corsa al titolo Superbike 2023. Il distacco da Alvaro Bautista è sceso a 57 punti, con tre round del calendario ancora da disputare.

Superbike, Razgatlioglu vincente con BMW? Sofuoglu non ha dubbi

Non manca chi ha espresso dubbi o critiche sulla scelta di Razgatlioglu di trasferirsi in BMW. Ma Kenan Sofuoglu si è detto convinto che anche con la M 1000 RR sarà molto competitivo. Lo ha ribadito anche recentemente: “Toprak ha un talento grandissimo – ha detto a Speedweek – e quando qualcosa non gli va bene pensa a come risolvere. Poi va in pista e lo dimostra. Il pacchetto BMW non è male, anzi, è abbastanza buono. Ciò che manca è un pilota flessibile e di talento come lui. Difficile prevederlo al 100%, ma sono sicuro al 99% che porterà la BMW al successo“.

In qualità di suo manager, mentore e amico Sofuoglu ha ciecamente fiducia nel pilota originario di Antalya, sicuro della scelta fatta per il biennio 2024-2025: “Abbiamo provato a continuare con Yamaha – ha spiegato Kenan – ma non siamo riusciti a raggiungere un accordo. Gli ho detto che c’era interesse da Yamaha, Kawasaki, BMW e MotoGP. BMW lo ha emozionato di più, è molto entusiasta. Gli ho messo in testa che avere successo con loro lo renderà un pilota davvero speciale. In passato è avvenuto lo stesso con Yamaha, gli dissi che vincendo con loro sarebbe diventato una stella del paddock“.

Chi seguirà Toprak nel nuovo team?

Razgatlioglu in BMW si porterà il capotecnico Phil Marron, ma nel box non sarà l’unico volto nuovo: “Metteremo altre persone che piacciono a Toprak – ammette Sofuoglu – e ci sono meccanici che vorrebbero andare in BMW con lui, lo adorano. Ne stiamo parlando con BMW, abbiamo un piano per Toprak e una relazione a lungo termine con BMW. Alcune cose devono essere ancora preparate e molte persone pensano che abbiamo preso la decisione sbagliata, questo mi rende felice“.

La leggenda del Mondiale Supersport è sicuro che le cose andranno per il meglio e gli scettici si ricrederanno: “Sono fiducioso che Toprak finirà la prossima stagione nelle prime tre posizioni, vedo anche la possibilità che vinca il Mondiale. Alla fine del nostro accordo avremo vinto il campionato. Sono entusiasta di questo cambiamento, è positivo per il campionato. Anche nel paddock della MotoGP mi hanno domandato perché abbiamo scelto BMW, ho detto loro che lo avrebbero visto“.

Foto: Yamaha Racing