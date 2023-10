MotoGP: Marc Marquez via dalla Honda, ora è ufficiale

L’otto volte campione del Mondo lascia la Honda a fine MotoGP 2023. Sembrava impossibile, perchè c’era un altro anno di contratto, per il ragguardevole importo di 25 milioni di € (12 netti..). Ma nelle segrete stanze del paddock qualcuno già sapeva come sarebbe finita. L’otto settembre, alla vigilia del GP San Marino, avevamo anticipato (leggi qui) il divorzio dalla Honda e il clamoroso passaggio in Gresini Ducati, raccogliendo l’indiscrezione fornitaci da persone vicinissime alla trattativa. Che avevano anche aggiunto un particolare poi rilevatosi preciso quasi al millimetro: “L’annuncio sarà questione di uno-due GP al massimo”. Tutto il teatrino che ne è seguito è stato, appunto, uno show abilmente orchestrato fra pilota, squadre e varie entità (inclusa Dorna) compiacenti. In realtà l’affare era fatto da settimane. Oggi ecco arrivato il comunicato ufficiale Honda che annuncia la chiusura anticipata della collaborazione con Marquez, la cui scadenza naturale era alla fine della stagione 2024. Ora manca solo la comunicazione del passaggio in Gresini Ducati accanto al fratello Alex, passo che non dovrebbe tardare molto.

Marquez e Honda ai saluti, il comunicato

Honda Racing Corporation e Marc Marquez hanno scelto di comune accordo di concludere prematuramente, quindi a fine 2023, l’accordo di quattro anni. Entrambe le parti hanno concordato che era nei migliori interessi di percorrere altre strade per raggiungere al meglio i rispettivi obiettivi. Si chiude così una collaborazione di 11 anni tra il #93 e HRC, in cui hanno vinto sei Mondiali, cinque triple corone, 59 vittorie, 101 podi e 64 pole position.

Marquez ha conquistato la sua prima vittoria in MotoGP in sella alla Honda RC213V al GP delle Americhe nel 2013, diventando il più giovane vincitore in classe regina. In seguito in quello stesso anno è diventato il più giovane campione del mondo della categoria. Nel 2014 ha difeso il suo titolo e vinto 10 gare consecutive, conquistando poi anche le corone nel 2016, nel 2017, nel 2018, nel 2019 sempre come pilota del Repsol Honda Team.

Entrambe le parti continueranno a lavorare insieme col massimo impegno nei Gran Premi rimasti nel Campionato del Mondo MotoGP 2023. HRC augura a Marc Marquez in meglio nelle sue future imprese.