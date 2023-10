L’ultimo round del CIV Supersport profuma di Mondiale. Il pilota più atteso naturalmente è Simone Corsi ormai vicinissimo al titolo tricolore ma ci saranno anche altri piloti abituati a gareggiare sui circuiti di tutto il mondo. Da giovedì scenderanno in pista sia Can Oncu sulla Kawasaki di Puccetti che Yari Montella sulla Panigale del team Barni. Il giovane campano parteciperà come wild card a tutto il week-end di gare e sarà certamente tra i protagonisti. Nella prima gara del Tricolore, lo ricordiamo, aveva conquistato un brillante successo. Can Oncu invece parteciperà solo alle prove del giovedì e del venerdì quindi niente gare per lui.

Yari Montella arriva ad Imola dopo l’ottimo week-end di Portimao.

“Lo scorso week-end è stato positivo, abbiamo migliorato nettamente le nostre prestazioni – racconta Yari Montella a Corsedimoto – Peccato per l’inconveniente tecnico in gara-1 però la prima fila ed il podio in gara-2 ci hanno ripagato del lavoro fatto durante tutto il week-end. Abbiamo lottato per la vittoria quindi va bene così. Ora siamo pronti per Imola. Abbiamo alcune cose da provare sulla moto, qualche novità ed il CIV è un buon banco di prova. Il livello è alto ed avremo la possibilità di confrontarci con altri piloti veloci e vediamo cosa succederà”.

A Imola mancherà Roberto Mercandelli, a riposto dopo l’infortunio del Mugello in cui aveva riportato la frattura composta di cinque vertebre ed alcuni problemi ad una caviglia. Al suo posto il Team Rosso e Nero schiererà Leonardo Carnevali, il Campione Italiano in carica della Supersport 300. Leonardo si è laureato campione proprio l’anno scorso a Imola ed ora avrà l’occasione di provare per la prima volta una Yamaha R6.

Foto Social