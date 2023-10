Jeffrey Buis, da tifoso di Vale a bi-campione del mondo SSP300

Cala il sipario sul Mondiale Supersport 300 con l’olandese Jeffrey Buis che diventa il primo pilota a vincere due titoli in questa categoria. Le 300, lo ricordiamo, partecipano solo alle tappe europee, Jerez è subentrata in sostituzione dell’Argentina quindi l’entry class non correrà.

Chi è Jeffrey Buis

Jeffrey Buis a Portimao si è limitato ad amministrare il proprio vantaggio in classifica senza stress. Nato a Meppel, si è appassionato alle moto grazie a suo padre, pilota di moto classiche. Il suo idolo è sempre stato Valentino Rossi. Durante la sua giovani carriera ha gareggiato prima in Olanda, poi in Germania vincendo una gara nel ADAC NEC Moto3 e salendo varie volte sul podio nell’IDM Supersport 300. Nel 2019 è approdato al WorldSSP300 e l’anno successivo si è laureato campione del mondo. Si è poi cimentato nel WorldSSP ma i risultati sono stati al di sotto delle aspettative quindi è tornato in 300, il team MTM Kawasaki. Ha vinto la sua prima gara stagionale in Catalunya dell’anno dedicandola a Victor Steeman, tristemente scomparso l’anno scorso a Portimao. Successivamente ha conquistato tre vittorie in quattro gare tra Magny-Cours e Aragon che lo hanno proiettato in vetta testa alla classifica. Giunto a Portimao con 30 punti di vantaggio, ha vinto il suo secondo titolo mondiale con un 11° posto in Gara 2. Buis tornando ai box ha reso omaggio all’indimenticato Victor Steeman indicando il cielo e al Parco Chiuso “L’ho fatto per lui. L’anno scorso avevo promesso che avrei provato a diventare campione del mondo e ce l’ho fatta: tutto questo è per lui”.

I piloti Italiani: Mirko Gennai brilla ma non basta

Mirko Gennai a Portimao è stato autore di una splendida doppietta ed ha terminato il Mondiale Supersport 300 al terzo posto dietro a Jeffrey Buis e Josè Perez Gonzales. Il giovane toscano (BR Corse) è stato il miglior pilota Yamaha ed ha messo in bacheca tre vittorie e sei podi complessivi. Aveva tutte le carte in regola per diventare campione del mondo tuttavia è stato penalizzato da tre zeri ed in questa classe è fondamentale andare a punti in tutte le gare. Tra i protagonisti del campionato anche Matteo Vannucci (AG Motorsport Yamaha Italia) quinto in classifica finale con cinque podi di cui una vittoria. Nelle ultime gare è salito alla ribalta anche Marco Gaggi, che dopo il terzo posto ad Aragon, è salito sul secondo gradino del podio in gara-1 a Portimao.

Foto: WorldSBK