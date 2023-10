La stagione di Valentino Rossi nel GT World Challenge Europe Endurance Cup si è conclusa con un incidente nella ghiaia. Finale di campionato deludente per la MotoGP Legend che può però consolarsi con gli eccellenti risultati dei suoi allievi di Academy nel Motomondiale. Fra due settimane ultimo appuntamento del GT WCE in Olanda, dove andrà in scena il decimo round del Fanatec GT Sprint Cup.

Tanti incidenti in Catalunya

Le cose si sono fatte caotiche sul Circuit de Catalunya fin dal giro di partenza. Prima un contatto tra Maro Engel e Jordan Pepper alla quarta curva, poi Michele Beretta sulla Lamborghini Iron Lynx ha colpito il posteriore della BMW M4 GT3 WRT di Charles Weerts. Un giro dopo, il pilota belga ha perso il paraurti posteriore sul rettilineo di partenza, quindi la gara è stata interrotta per recuperare il pezzo e ripulire la pista.

Poco dopo la ripartenza, Alex Malykhin è andato in testacoda e la gara è stata nuovamente neutralizzata. Ulteriore incidente alla ripartenza: Valentino Rossi è rimasto bloccato nella ghiaia all’uscita dell’ottava curva, costringendo la gara a essere nuovamente bloccata. Il Dottore ha perso il controllo della BMW M4 GT3 ed è uscito di pista mentre era 17°. Dopo essere stata recuperata dalla ghiaia, la BMW ha continuato la corsa, ma dopo alcuni giri, Maxime Martin ha definitivamente parcheggiato il veicolo nel box WRT.

Domenica ‘no’ per la squadra di Valentino Rossi

Il weekend catalano era iniziato con la vettura n. 46 al comando nel primo test privato, ma i problemi di ritmo e aderenza sono progressivamente ricomparsi. Già nella fase di partenza Valentino Rossi ha scantonato una McLaren ricevendo un penalty, a conferma di una domenica da archiviare. Alessio Rovera, Robert Shwartzman e Nicklas Nielsen, del team AF Corse, sono saliti sul gradino più alto del podio al volante della Ferrari 296 GT3.

Si chiude amaramente la seconda stagione automobilistica di Valentino Rossi alla guida della BMW M4 GT3 ed è tempo di pensare al futuro. “È un peccato perché stavamo facendo una gara decente – ha raccontato l’ex pilota MotoGP -. Ho fatto un errore dopo la ripartenza perché ero molto vicino alla macchina davanti. Sono uscito dalla curva 7 in modo troppo aggressivo e ho perso la macchina. Precedentemente, nei primi giri, avevo toccato una McLaren e avevo ricevuto una penalità di 10 secondi. Abbiamo avuto un fine settimana piuttosto difficile qui a Barcellona, ​​non eravamo dove volevamo”.