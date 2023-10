Prende forma il FIM EWC 2024: anticipata la 8 ore di Suzuka

Conclusa un’indimenticabile stagione 2023, per il Mondiale Endurance FIM EWC è arrivato il momento di pensare all’anno venturo tra novità regolamentari e, soprattutto, definizione del calendario 2024. In sequenza sono arrivate le conferme alle date delle prossime edizioni della 24 ore di Le Mans e della 8 ore di Suzuka, con l’attesa per la definizione delle due (potenzialmente tre) ulteriori tappe previste dal calendario.

UFFICIALE LA DATA DELLA 8 ORE DI SUZUKA 2024

La 24 Heures Motos di Le Mans aprirà nuovamente la stagione del FIM EWC in qualità di round inaugurale 2024 nel fine settimana del 20-21 aprile prossimi. In agenda altresì in data 21 luglio la 45^ edizione della 8 ore di Suzuka, anticipata di ben due settimane rispetto all’ultimo biennio.

LA 8 ORE DI SUZUKA GIOCA D’ANTICIPO

La ragione di questo anticipo è presto spiegata: la concomitanza con i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Non soltanto per dare maggior risalto alla “gara delle gare” motociclistica, ma anche per un mero discorso di sovrapposizioni televisive. Warner Bros Discovery Sports Events è il promoter del Mondiale Endurance FIM EWC e, contestualmente, su Eurosport broadcaster ufficiale (anche in Italia) delle Olimpiadi. Calendarizzare la 8 ore di Suzuka il 28 luglio o nella prima settimana di agosto non avrebbe garantito alcuno slot televisivo in diretta.

SPA, BOL D’OR ED UNA EXTRA-CONTINENTALE

Per quanto concerne le restanti tappe del Mondiale Endurance 2024, Spa è in definizione sempre per il mese di giugno, da capire con quale formula (confermate le 24 ore di gara?). Intoccabile il Bol d’Or nel mese di settembre, si mormora di una potenziale quinta prova extra-europea, che sia in Medioriente o a Mandalika (Indonesia), riprendendo un discorso lasciato in sospesa per l’emergenza pandemica.