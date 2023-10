Doriano Vietti Campione Pirelli Cup “Celestino il mio primo tifoso”

Buon sangue non mente. Doriano Vietti è il fratello maggiore di Celestino, non è un pilota professionista ma va fortissimo. Domenica scorsa a Misano ha vinto il titolo nazionale nella Pirelli Cup 1000 sull’Aprilia del team RR. Il prossimo week-end sarà ad Imola per l’ultimo appuntamento del National Trophy 1000 in cui è quarto in classifica a 41 punti dal leader Gabriele Giannini. A livello teorico può ancora puntare al titolo ma realisticamente è quasi impossibile considerando che ha davanti a lui, oltre Giannini, anche Canepa e Gamarino ma ha comunque due secondi posti all’attivo e il podio finale è una concreta possibilità. Intanto si gode il titolo nazionale conquistato nella Pirelli Cup.

“Nel week-end in realtà abbiamo girato poco perché cercavamo di risparmiare soldi ed energie per l’ultimo appuntamento del National Trophy – racconta Doriano Vietti a Corsedimoto – Venerdì abbiamo fatto qualche giro solo per verificare che fosse tutto ok. Siamo poi partiti con un passo molto buono. L’essenziale era finire la gara, non cadere e prendere gli ultimi punti necessari per vincere il campionato. Ho fatto una gara senza prendere rischi, non è stata come le altre che avevamo fatto fino ad oggi. Era importante raccogliere i frutti di quanto fatto durante la stagione stando lontani da possibili ed inutili grane. E’ andata bene. Vi siamo classificati secondi dietro a Luca Vitali che era presente come wild card”.

Quattro vittorie nella Pirelli Cup: una stagione da incorniciare

“Al Mugello avevo vinto entrambe le gare, a Misano avevo la seconda manche e domenica scorsa mi sono classificato secondo ma Vitali era presente come wild card quindi è come se avessi vinto. Ho terminato così la Pirelli Cup con quattro successi. Sono molto contento e soddisfatto. Ci tengo a ringraziare il team RR, i ragazzi della squadra, i miei sponsor e tutti quelli che credono in me e mi supportano. Un grazie alla mia famiglia che mi aiuta tanto e a mio fratello Celestino che mi dà sempre una mano ed è il mio primo tifoso. Gli auguro una pronta guarigione e spero che torni prima possibile a fare ciò che gli riesce bene: castigare gli spagnoli nel Mondiale Moto2”.

