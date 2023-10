A Motegi Fabio Di Giannantonio ha centrato un doppio ottavo posto che rappresenta il suo miglior risultato in questa stagione MotoGP. Il futuro del pilota romano con Gresini resta incerto e molto dipenderà dalla decisione di Marc Marquez. Se il pluricampione di Cervera dovesse passare sulla Ducati del team satellite a quel punto resterebbero poche chance di restare in classe regina.

A Motegi miglior risultato stagionale

Il team Gresini ha voluto dare tempo a Fabio Di Giannantonio fino al GP del Giappone per pianificare la stagione 2024. Dall’arrivo in MotoGP ha sempre avuto vita difficile nell’adattamento alla Desmosedici GP, senza mai andare oltre l’ottava posizione finale. L’unico lampo di gloria è la pole position al Gran Premio del Mugello 2022, poi una lunga ed estenuante rincorsa alle zone di vertice che non ha mai centrato. A Motegi è finalmente riuscito a tenere il passo dei ‘big’, classificandosi sesto nelle qualifiche e chiudendo a otto secondi dal vincitore Jorge Martin.

Con la Ducati GP22 proseguono le difficoltà, ma non ha alibi, considerando gli ottimi risultati dei suoi compagni di marca. A cominciare dal collega di box Alex Marquez. “Nei primi cinque giri non riuscivo a spingere sulla ruota anteriore quanto avrei voluto, poi è andata meglio“, ha raccontato Fabio Di Giannantonio. “Dobbiamo scoprire il motivo. Senza questa limitazione avrei potuto essere molto più avanti, ma un posto tra i primi dieci va bene. Ora dobbiamo portare questo slancio positivo nelle prossime gare“.

Di Giannantonio e le speranze MotoGP

Il 24enne romano deve pensare anche al futuro in MotoGP e con il team Gresini Racing. Impossibile ritagliarsi un posto per il 2024 se Marc Marquez dovesse optare per la squadra di Nadia Padovani, ma l’affare potrebbe clamorosamente saltare e a quel punto per ‘Diggia’ ci sarebbero ancora buone speranze. “Sono concentrato sulle restanti gare e vorrei continuare con la mia squadra, ma se non ci sarà più posto qui dovrò trovare un’altra opzione. Preferirei non tornare nel Motomondiale Moto2, la priorità è restare nel Motomondiale“.

Impresa non facile se si considera che i posti liberi sono ristretti o quasi nulli. L’ultima carta da giocarsi è quella della LCR Honda. Nel caso Johann Zarco dovesse passare nel team factory, in seguito all’addio di Marc Marquez, resterebbe una sella vacante nel box di Lucio Cecchinello. Interrogato sull’argomento, Di Giannantonio conferma: “Vado d’accordo con tutto il paddock. Quindi se si presentasse questa opportunità la coglierei senza esitazione. La Honda sta soffrendo, ma è uno dei maggiori produttori di motociclette al mondo e l’impasse non durerà per sempre“.

Foto: Gresini Racing