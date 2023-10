Ducati: tre titoli mondiali in un week-end. Tutti i numeri del trionfo

Tre titoli mondiali in un week-end. Il round di Portimao rimarrà nella storia della Ducati. Nicolò Bulega ha trionfato nel Mondiale Supersport e la Casa di Borgo Panigale ha vinto il campionato costruttori di categoria davanti a Yamaha. Si tratta del secondo Titolo Mondiale per Ducati in SSP, dopo quello conquistato da Paolo Casoli nell’edizione 1997 delle Supersport World Series con la Ducati 748. Il Team Aruba.it Racing WSSP ha conquistato 14 successi con 19 podi totali in 22 gare. Da ricordare anche la vittoria di Federico Caricasulo ed i 5 podi ottenuti da Yari Montella.

Dal 1991 ad oggi: 19 Titoli Mondiali Costruttori Superbike

Ducati ha già festeggiato anche il Titolo Mondiale costruttori SBK il diciannovesimo in questa categoria. La serie si era aperta nel 1991 con i tre successi consecutivi conquistati con la Ducati 888 poi sono arrivati i tre Titoli Mondiali vinti uno dopo l’altro con la Ducati 916 tra il 1994 e il 1996 e le sette conferme filate tra il 1998 e il 2004 con i modelli 916, 996, 998 e 999. Il bis nella categoria Costruttori riuscì a Ducati anche nelle stagioni 2008 e 2009 con i modelli 1098 e 1198.

Nel 2023 Ducati ha conquistato 24 vittorie in 31 gare. Ben 23 successi sono stati conquistati dal Campione del Mondo in carica Alvaro Bautista, salito sul podio in 27 occasioni. Michael Ruben Rinaldi ha collezionato 9 podi stagionali di cui una vittoria. In totale le top-3 dei piloti Ducati in WorldSBK sono 39 grazie al contributo di Danilo Petrucci (Barni Racing Team) e di Axel Bassani (Team Motocorsa Racing).

Alvaro Bautista batte il record di Fogarty

Alvaro Bautista con lo splendido successo in Gara 2 ha superato il record di vittorie con Ducati che apparteneva a Carl Fogarty a quota 55. La sfida con Razgatlioglu era stata entusiasmante. “E’ stata bellissima, incredibile! – racconta il team manager Serafino Foti – Onestamente avevo il cuore che batteva a 1000 in ogni curva! Per il pubblico è stata una delle gare più belle dell’anno. Tanto rispetto per Toprak e per il team Pata Yamaha. La combinazione tra pilota, team e moto è davvero importante. Alvaro era fortissimo specialmente all’ultima curva. Abbiamo controllato i dati e li abbiamo paragonati ad altri piloti: è stato incredibilmente veloce“.

