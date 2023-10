Valentino Rossi pensa al futuro: i programmi per la stagione 2024

Dopo la deludente prestazione nell’ultimo round endurance del GT WCE, Valentino Rossi comincia a pensare al futuro. Fra due settimane si correrà l’ultima tappa in Olanda, dopo di che potrà concentrarsi sulla MotoGP, con il team VR46 grande protagonista nel 2023, e sui programmi personali per la prossima stagione. La sua presenza nel paddock del motomondiale è prevista per l’ultimo Gran Premio di Valencia, dove probabilmente si assegnerà il titolo iridato.

Valentino Rossi continua nel GT WCE

Il secondo anno sulle quattro ruote sta per concludersi, ma sembra certo che il campione di Tavullia proseguirà la sua corsa nella GT World Challenge Europe Endurance Cup. In questi giorni sta finalizzando il suo calendario per il 2024, ancora una volta legato al marchio BMW. “Penso che il programma non sia ancora definito“, ha spiegato Valentino Rossi al termine della gara al Montmelò, chiusa tristemente nella ghiaia. “Ma continuerò sicuramente a gareggiare qui nella GT World Challenge Europe Endurance Cup“.

Restano da limare alcuni dettagli, l’obiettivo è quello di partecipare alla 24 Ore di Le Mans e mettersi al volante del prototipo BMW M Hybrid V8. “Non è ancora chiaro se continuerò a correre nella Sprint Cup“, ha continuato Rossi. “Il FIA WEC è un’opzione anche nella nuova classe GT3“. Due mesi fa al Nurburgring aveva chiarito che l’anno prossimo non avrebbe corso sulla Nordschleife: ritiene che la procedura di autorizzazione sia un problema, sia per questioni di tempo che di licenza.

Inoltre non è motivato a guidare veicoli di minore cilindrata. “Il mio obiettivo è sempre stato quello di guidare nell’inferno verde“, ha chiarito la stella della BMW quando gli è stato chiesto se avrebbe preso parte alla gara di 24 ore nel 2024. “Il problema è la licenza. Penso che sarà difficile perché non ho abbastanza tempo per farlo. Dovrei anche guidare un’auto più piccola e non ne ho voglia“.

In una recente intervista al sito specializzato GT-Place ha inoltre chiarito: “L’anno prossimo inizierò sicuramente con la GT3 e non con l’hypercar. Voglio guidare una GT3 a Le Mans! La domanda è se guiderò l’intero campionato FIA WEC. Ma voglio assolutamente restare nel GT World Challenge Europe, che mi piace molto. Il resto del programma è una questione di tempo a disposizione“.