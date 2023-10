Un primo evento comprensibilmente complesso in Moto2. Mattia Casadei ha archiviato il suo primo GP con Fantic Racing, disputato giusto nei giorni scorsi a Motegi. Il fresco campione del mondo MotoE, schierato in corsa fino a fine campionato, non è un debuttante assoluto nella categoria, ma vanta solo il GP Emilia Romagna disputato nel 2021. Tante cose da imparare quindi, non sono mancati gli incidenti, ma Casadei sa di dover fare esperienza: ha ancora 6 GP davanti a sé ed è certo di potersi prendere qualche soddisfazione anche in questa categoria.

Inizio incidentato

“Il weekend non è andato male, ma poteva andare meglio” ha raccontato Mattia Casadei a Corsedimoto dopo il fine settimana in Giappone. Non l’ha aiutato l’inizio piuttosto incidentato: una prima scivolata la registriamo nelle Prove 1 del venerdì, la seconda caduta arriva nelle Prove 3 del sabato mattina, la terza invece avviene nel corso della prima sessione di qualifiche. Nessuna conseguenza fisica per l’iridato MotoE, ma appunto non gli hanno dato una mano. “Sabato in particolare ho fatto due cadute che non ci stavano e ho fatto veramente pochi giri” ha infatti aggiunto Casadei. “Non ero pronto al 100% per affrontare la mia prima gara in Moto2.”

Casadei carico: “Voglio togliermi delle soddisfazioni”

Alla fine della Q1 si ritrova ultimo nel turno, quindi ultimo in griglia di partenza per la gara di domenica. Chiuderà infine 26° e ultimo nella sua prima corsa Moto2 con i colori Fantic. “Ho fatto quello che potevo e ho dovuto provare tante cose. Sarà tutta esperienza per la prossima gara.” Ricordiamo infatti che disputerà anche i prossimi round in Indonesia, Australia, Thailandia, Malesia, Qatar e Valencia, un’interessante opportunità quindi nel Mondiale Moto2. “Da qui alla fine dell’anno voglio togliermi delle soddisfazioni, penso di poterlo fare” ha concluso Mattia Casadei.

