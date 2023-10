Il Lusail International Circuit è la sede del diciottesimo dei ventitré appuntamenti del calendario 2023 della F1. In questo weekend si disputa il Gran Premio del Qatar, la seconda edizione della storia dopo quella del 2021 in cui trionfò Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen e Fernando Alonso. Effettuati alcuni lavori di ammodernamento, compresa la riasfaltatura della pista, è tutto pronto per ospitare un atteso GP della stagione.

Max Verstappen campione in anticipo: mancano pochi pochi

In questo fine settimana Verstappen può aggiudicarsi il terzo titolo mondiale consecutivo in Formula 1. Gli bastano 3 punti per la matematica certezza di essere campione e li può conquistare già sabato nella sprint race. Se arriva almeno sesto al traguardo, potrà festeggiare. Un risultato che dovrebbe essere ampiamente alla sua portata, vista la dominante stagione disputata dal pilota Red Bull.

Il suo compagno di squadra Sergio Perez cercherà di essere all’altezza con l’altra RB19. E sarà interessante vedere la lotta tra Ferrari, Mercedes, McLaren e Aston Martin. Tutte hanno voglia di essere sul podio e sperano di essere competitive in Qatar.

F1 2023, classifica piloti e costruttori dopo Suzuka

CLASSIFICA PILOTI

Max Verstappen 440 punti Sergio Perez 223 Lewis Hamilton 190 Fernando Alonso 174 Carlos Sainz 150 Charles Leclerc 135 Lando Norris 115 George Russell 115 Oscar Piastri 57 Lance Stroll 47 Pierre Gasly 46 Esteban Ocon 38 Alexander Albon 21 Nico Hulkenberg 9 Valtteri Bottas 6 Guanyu Zhou 4 Yuki Tsunoda 3 Kevin Magnussen 3 Liam Lawson 2 Logan Sargeant 0 Nyck De Vries 0 Daniel Ricciardo 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Red Bull 623 punti Mercedes 305 Ferrari 285 Aston Martin 221 McLaren 172 Alpine 84 Williams 21 Haas 12 Alfa Romeo 10 AlphaTauri 5

F1 GP Qatar: dove vederlo in TV e streaming

Il Gran Premio del Qatar sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport, per la live streaming saranno a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Invece, il canale in chiaro TV8 trasmetterà solo in differita le qualifiche e la gara. Di seguito il programma con gli orari del weekend al Lusail International Circuit.

Venerdì 6 ottobre

15:30-16:30 Prove Libere

19:00-20:00 Qualifiche

Sabato 7 ottobre

15:00-15:44 Sprint Shootout

19:30-20:30 Sprint Race

Domenica 8 ottobre

19:00 Gara

Foto: Red Bull