Superbike: Fratelli da corsa, Doriano Vietti “Io e Celestino, che bagarre!”

Nel motomondiale brillano i fratelli Marquez, Espangaro e Binder. Un giorno saliranno alla ribalta anche i fratelli Vietti? L’ipotesi appare ancora molto lontana ma non impossibile. Doriano Vietti Ramus, fratello di Celestino protagonista della Moto2 iridata, è nato nel 1997 e quest’anno gareggia nel Campionato Italiano Superbike. Nel primo round, a Misano, si è subito espresso a buoni livelli, sotto lo sguardo di suo padre Michele.

Come hai iniziato?

“Papà ci fatto iniziare in minimoto da piccoli, sia a me che a mio fratello Celestino. Ci siano sempre allenati assieme. Mio fratello è andato avanti con le MiniGP e le varie categorie mentre io ho fatto un po’ di Pit Bike poi a 17 anni sono passato alle moto grandi e sono salito su una R6. Ho partecipato al Trofeo Italiano Amatori, poi per 3 anni alla Pirelli Cup nella Coppa Italia, arrivando 2° per un punto. Ora sono al primo anno nel CIV“.

Ti alleni mai con tuo fratello?

“È raro ma ogni tanto io e Cele riusciamo a girare assieme, con VR46. Mi intrufolo anche io ed è molto utile per me perché facciamo po’ di bagarre. Naturalmente è impegnativo stargli dietro ma importante e piano piano miglioro”.

Vai spesso alle sue gare?

“Ovviamente guardo tutte le sue gare in tv e sudo di più a guardare le sue gare che a fare le mie. Quando riesco e le sue gare con combaciano con le mie vado a seguirlo dal vivo. L’anno scorso sono andato in alcune occasioni tipo Valencia e Misano“.

Quali sono tuoi traguardi?

“Quest’anno sono nel team Aprilia M2 uno tra i migliori in Italia. Le moto sono estremamente competitive, in squadra mi danno il meglio per esprimere le mie capacità e voglio vedere gara per gara dove riesco ad arrivare. Sono partito bene con un sesto ed un settimo posto. Non ho traguardi particolari, vediamo cosa succederà”.

Un pronostico per stagione di tuo fratello?

“Sono un po’ scaramantico. So qual è il suo valore e sono convinto che lo farà vedere a tutti”.

Foto: Salvatore Annarumma