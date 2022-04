Moto2 Argentina: super Vietti in trionfo, doppio podio Honda Team Asia

Termas de Río Hondo regala una gara Moto2 spettacolare tra battaglie e colpi di scena. Alla fine se la prende Celestino Vietti: che partenza di stagione stellare per l’italiano, al secondo successo in tre GP! Ma stavolta deve sudarselo di più, prima contro Aldeguer (in seguito caduto) e poi contro uno scatenato Somkiat Chantra in rimonta. Il pilota thailandese è secondo, ma è un altro podio strepitoso dopo la storica vittoria a Mandalika due settimane fa. Battaglia serrata anche per il terzo posto: Ai Ogura ed Aron Canet non si risparmiano, fino alla zampata vincente del pilota giapponese. È grande festa anche in Honda Team Asia con tutt’e due i suoi piloti sul podio!

Incidenti e ritiri

Partenza a fionda per Aldeguer, che disastro per Fernández subito out dopo uno sfortunato contatto con Ogura! In aggiunta González finisce largo per evitarlo, precipitando in coda al gruppo. Poco dopo ecco un botto tra rookie, con Antonelli e Kelly a contatto alla curva 5 e fuori causa, KO anche Van den Goorbergh sempre per caduta, stavolta in solitaria. Zaccone invece torna al box dopo pochi giri: qualcosa non va sulla sua KALEX, gli uomini Gresini lavorano alacremente per farlo ripartire, ma senza successo. Giornata nera per il team, con anche Salac ritirato in seguito ad una caduta. Finisce anzitempo anche la gara del pilota di casa, Rodrigo, così come per Navarro e Dalla Porta. Ma il grosso incidente arriverà nelle prime posizioni, come diremo in seguito.

Che battaglie per il podio!

Da subito abbiamo un Celestino Vietti determinato a brillare: l’italiano, presto dietro al giovane poleman, riesce poi a sferrare l’attacco vincente e prende il comando delle operazioni. Ma il colpo di scena arriva a 16 giri dalla fine, Fermín Aldeguer è a terra dopo un violento highside scatenato da un contatto con Vietti! Un incidente di gara con il pilota spagnolo che fortunatamente se ne va sulle sue gambe. Posizioni congelate? Ma certo che no: il duo Honda Team Asia è decisamente scatenato, con Chantra che tenta ancora il colpaccio da vittoria, mentre Ogura e Canet si contendono il terzo gradino del podio. L’italiano di VR46 commette qualche errore, per poi riprendersi e rispondere colpo su colpo agli attacchi del rivale thailandese. Fino ad accumulare i decimi necessari, ecco a referto la seconda vittoria in tre GP! Somkiat Chantra è gran secondo, terza piazza infine per un agguerrito Ai Ogura!

La classifica

Foto: VR46 Racing Team