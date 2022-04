MotoE, Test Jerez-2: day-3, Aegerter vince la simulazione di gara

Inizio lento per la pioggia notturna, netto miglioramento nel secondo turno, per finire con una simulazione di gara. Giornata impegnativa a Jerez de la Frontera per la MotoE, a conclusione degli ultimi test ufficiali per prepararsi alla nuova stagione. Il trionfo della simulazione di gara va a Dominique Aegerter, mentre a livello di tempi svetta Hector Garzó, autore del best lap assoluto tra questi ed i test di marzo. Da segnalare le assenze di Xavi Forés, Kevin Manfredi e Niccolò Canepa, ora concentrati sul prossimo inizio della 24 Ore di Le Mans. Fine dei lavori, il 2022 scatterà ufficialmente a fine mese!

Prima sessione

Tracciato molto bagnato per la pioggia notturna, sono pochi i ragazzi che si avventurano in pista per il primo turno di giornata. Tra loro l’immancabile Bradley Smith, che accumula sette giri, uno solo invece per Kevin Zannoni con un crono a referto, mini-comparsa anche per Garzó ed il rookie Escrig.

Seconda sessione

Leggermente ritardata in attesa delle migliori condizioni possibili, poi si parte. Eric Granado è il migliore di questo secondo turno, il primo a scendere sotto il muro di 1:49 in queste ultime giornate di test. Seconda piazza per Dominique Aegerter, seguono i due campioni MotoE, con Matteo Ferrari davanti a Jordi Torres.

Simulazione di gara

Nove giri in programma per quest’ultima sessione dei test, che non è altro che la prima prova di gara per la nuova stagione elettrica. Netto successo per lo svizzero Dominique Aegerter sul rientrante Hector Garzó e su Mattia Casadei. ‘Falsa partenza’ per il bicampione Jordi Torres e per Miquel Pons, fermati da guai meccanici, e per Eric Granado, incappato in un incidente. Miglior giro della gara però per il pilota Tech3 Garzó, che con un 1:48.458 è anche il migliore dei tre giorni, oltre a battere il tempo di 1:48.634 stampato da Aegerter nei test di inizio marzo.

Il calendario MotoE 2022

7-9 marzo – test – Circuito de Jerez, Spagna

11-13 aprile – test – Circuito de Jerez, Spagna

30 aprile-1 maggio – Circuito de Jerez, Spagna

14-15 maggio – Circuito Bugatti di Le Mans, Francia

28-29 maggio – Autodromo Internazionale del Mugello, Italia

25-26 giugno – TT Circuit Assen, Paesi Bassi

9-10 luglio – KymiRing, Finlandia

20-21 agosto – Red Bull Ring, Austria

3-4 settembre – Misano World Circuit, Italia

