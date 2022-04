Rimini è sempre di più la provincia dei campioni. Tantissimi piloti del motomondiale vivono tra Bellaria a Cattolica. I top rider al momento sono Enea Bastianini e Marco Bezzecchi ma non bisogna dimenticare gli altri: Antonelli, Migno, Zaccone, Bartolini e Ferrari. Il vivaio riminese è inesauribile e nei campionati nazionali stanno emergendo tanti ragazzini che ora hanno 12 o 13 anni ma che sognano di arrivare al mondiale.

Uno di questi è Mattia Romito. Nato il 3 maggio 2008, vive da sempre a Rimini e nel 2021 è stato il miglior debuttante del Campionato Italiano PreMoto3. Appare già disinvolto, sicuro di sé, abituato alle interviste e perfino a quelle televisive. È stato inserito tra i Talenti Azzurri FMI e sogna un futuro nel Motomondiale.

“Sono un ragazzo di 13 anni che all’età di 3 anni e mezzo è salito su una minimoto e da quel momento non è più sceso dalla moto. Ringrazio mio nonno perché la passione arriva da lui e da quella volta non sono più sceso da una moto e ringrazio la famiglia e sponsor”.

L’ anno scorso sei stato miglior debuttante del CIV Premoto3. Quest’anno a cosa punti?

“La stagione 2021 è stata molto bella, abbiamo fatto uno splendido lavoro. Quest’anno cercheremo di fare il massimo e raggiungere le posizioni che contano davvero”.

Conosci già qualche big?

“Marco Bezzecchi abita vicino a casa mia, ci vediamo per strada ed molto bello. Spero di diventare forte come lui. Ce la sto mettendo tutta per arrivare lassù speriamo bene”.

Per chi fai il tifo?

“Ovviamente per Bezzecchi ma anche per Enea Bastianini che è un grande campione e Pecco Bagnaia”

Quali sono i tuoi sogni?

“Ho tanti sogni: vorrei diventare un campione. In questo sport però serve molta la fortuna. Bisogna sempre dare il massimo, dimostrare che si è in grado di arrivare in cima e sperare di riuscirci”.

Come vai a scuola?

“Frequento la terza media e vado abbastanza bene ma nel cuore ho lo moto”.