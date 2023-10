Moto3: Nicola Carraro in Indonesia, Fenati ancora in recupero

Nicola Carraro con Snipers Team nel GP Indonesia. Appena archiviata la ripartenza del JuniorGP al MotorLand Aragon, il pilota padovano si è subito messo in viaggio per essere tra i protagonisti del 15° appuntamento del Mondiale Moto3 2023. Sostituirà Romano Fenati, non ancora in grado di tornare in azione dopo l’infortunio in cui è incappato nel corso nel Gran Premio di India ed impegnato quindi nel processo di recupero. Da valutare se potrà rientrare in Australia o in Thailandia, eventi programmati in sequenza dopo la tappa a Mandalika.

Carraro, nuova occasione mondiale

Dall’anno prossimo disputerà la sua prima stagione completa nel Mondiale Moto3 (i dettagli) dopo una mezza stagione 2022 in sostituzione dell’infortunato Matteo Bertelle. Nel frattempo però Nicola Carraro ‘si prepara’ con un’opportunità su un circuito che non conosce, quello indonesiano di Mandalika. Può così lasciarsi subito alle spalle la delusione per il finale inglorioso ad Aragon: Carraro era 2° nella gara Moto3, ma all’ultima curva dell’ultimo giro ecco l’incidente che vanifica gli sforzi. Per il numero #10 veneto anche un colpo alla mano sinistra, ma si tratta solo di una contusione senza altri danni. Ora lo ritroveremo in azione nel Mondiale, il suo primo GP in questo 2023: arriveranno anche i primi punti?

Foto: Aspar Team