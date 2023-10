Il leader Moto2 realizza un venerdì a due facce, ma il finale non cambia: comanda sempre lui. Pedro Acosta però inizia con un inatteso incidente che vanifica le sue prime prove, ma si rifà con gli interessi nella seconda ed ultima sessione del venerdì, piazzando anche il nuovo record assoluto a Mandalika. E gli italiani? Il migliore è Tony Arbolino in top 10, mentre Dennis Foggia viene fermato da problemi di salute. Di seguito tempi e cronaca della prima giornata Moto2 a Mandalika.

Ritorni e sostituti

Torna in azione Lukas Tulovic, rimessosi dall’infortunio ad una clavicola, mentre in Fantic c’è una formazione ancora rivista. Accanto a Mattia Casadei, schierato fino a fine stagione, c’è Lorenzo Baldassarri, pilota Superbike ed ex Moto2, fa una breve comparsa nel Motomondiale, anzi rimarrà con il team veneto finché Celestino Vietti non si sarà rimesso. L’idea è il rientro la prossima settimana in Australia, ma dipenderà dall’evoluzione della situazione fisica del pilota piemontese. Ricordiamo che sta facendo i conti con una frattura all’osso pelvico, una seconda fattura in prossimità dell’osso sacro ed un ematoma alla spalla.

Moto2 Prove 1

Pedro Acosta, fresco di accordo MotoGP, è il protagonista di una strana scivolata alla curva 14 dopo pochi minuti: pilota OK, la moto invece è pesantemente danneggiata nella carambola. Cade in seguito anche Alonso Lopez alla curva 16, ma a 24:38 alla fine ecco però che tutto viene fermato da una bandiera rossa per problemi tecnici (alimentazione energetica) nella zona dei box. In seguito si riparte, non manca sul finale anche una scivolata di Zonta van den Goorbergh, mentre davanti ci sono Manuel Gonzalez (autore del nuovo record assoluto in una Moto2 che sta già prendendo il volo) e Aron Canet.

Moto2 Prove 2

Assente Dennis Foggia per una forte gastroenterite, un peccato dopo il bel risultato delle Prove 1, ma il rookie Italtrans ha già chiuso il suo venerdì e tornerà in pista domani. Non inizia al meglio questa sessione per Mattia Casadei, a terra alla curva 15, va peggio però ad Alonso Lopez, poco dopo al secondo incidente del weekend. Pedro Acosta, dopo la caduta delle Prove 1 che l’aveva relegato in ultima posizione, risale rapidamente e non fa fatica a portarsi in top 10. Anzi, a nemmeno metà sessione è volato al comando della classifica combinata, senza farsi mancare uno ‘scossone’, stavolta senza conseguenze, mentre Lopez rischia pure il terzo incidente di giornata. Alla fine è tutto nelle mani di Pedro Acosta: Aron Canet prova a strappargli il primato, ma il futuro pilota MotoGP non ci sta e lima ancora il record assoluto, chiudendo davanti.

La classifica combinata

Foto: motogp.com