MotoGP, Marc Marquez-Gresini: Nadia Padovani svela i retroscena

L’annuncio ufficiale di Marc Marquyez al team Gresini per la stagione MotoGP 2024 è arrivato alla vigilia del GP di Mandalika. Sembrava impossibile l’addio alla Honda, team con cui ha vinto sei titoli in classe regina e che l’ha coperto d’oro. L’ultimo quadriennale, che scadeva alla fine del prossimo anno, valeva 25 milioni di euro a stagione. Una cifra rimasta intoccata anche quando il fuoriclasse di Cervera ha saltato molte gare per gli infortuni e le operazioni al braccio o per i casi di diplopia.

L’annuncio ufficiale a Mandalika

Marc Marquez lascia la Honda nel momento più difficile, dopo aver vinto 59 gare in sella alla RC213V. Ma l’ultima vittoria risale a Misano 2021, troppo lontana per pensare di continuare un altro anno senza risultati stimolanti. “Voglio vincere e divertirmi, cosa impossibile con questa moto in questo momento“, ha chiarito durante il giovedì di conferenza stampa in Indonesia. Con HRC non sarà un addio, ma un arrivederci, “spero che le nostre strade tornino ad incrociarsi“, ha proseguito il Cabroncito. Magari il sogno è ritornare con l’Ala dorata e portare con sé Gigi Dall’Igna, con cui i colloqui sono diventati molto più fitti negli ultimi mesi…

La gioia di Nadia Gresini

Nel team Gresini Racing verrà accompagnato da un solo meccanico di sua fiducia, Javi Ortiz. Non vuole stravolgere i box Repsol Honda e Gresini, anche se in realtà Ducati gli ha impedito di portare i suoi tecnici, onde evitare un trasferimento di “dati sensibili” qualora dovesse cambiare costruttore nella stagione MotoGP 2025. Un bel colpo per la squadra di Nadia Padovani che, al suo secondo anno in Top Class da team satellite Ducati, già vanta un contratto storico.

A pagare l’ingaggio di Marc Marquez ci penseranno soprattutto i suoi sponsor personali, è evidente che il contratto non andrà oltre la durata di un anno. Le opzioni future saranno o la Ducati factory o KTM. La signora Gresini è commossa dopo l’annuncio. “Direi che è una cosa molto grande, quella che siamo riusciti a fare. Quasi inimmaginabile“. Con il pilota catalano non c’è stato quasi nessun contatto… “No, mai personalmente. Solo con il suo manager“.

Una trattativa sul filo del rasoio

A farne le spese è il giovane Fabio Di Giannantonio, che con la Desmosedici GP non è mai riuscito a instaurare un rapporto vincente. C’era il rischio che HRC potesse bloccare Marc per un anno. “Era l’ostacolo in assoluto più grande. Potevano decidere di non liberarlo e sarebbe saltato tutto“, ha proseguito Nadia a ‘La Gazzetta dello Sport’. Nel test di Valencia a novembre potrà finalmente averlo ai box… “Lui a livello mediatico ha un seguito enorme, noi siamo un team familiare. Come abbiamo accolto Alex, così faremo con Marc“.

Nessuna indiscrezione sull’ingaggio che percepirà il fenomeno di Cervera. Sicuramente una cifra lontana dai 25 milioni che finora percepiva dalla Casa nipponica. “Noi gliene diamo cinquanta – scherza Nadia Padovani -. Gli daremo quello che la squadra può permettersi di pagare“. E ancora una volta il pensiero vola al marito Fausto Gresini, scomparso prematuramente nel febbraio 2021. “Sarebbe stato molto felice di questa cosa“.

