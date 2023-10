MotoGP Indonesia, Prove: Aprilia e Bezzecchi super, Bagnaia 16°!

A pochi giorni dall’infortunio alla spalla, Marco Bezzecchi sta davvero sorprendendo nella prima giornata in Indonesia. Il pilota VR46 si concede anche il lusso di riscrivere il record assoluto per la MotoGP! Alla fine però farà meglio la coppia Aprilia factory, abbassando ancora quel crono, ma alla fine sono loro i tre che dettano il passo verso la seconda sessione di qualifiche. Nonostante gli incidenti, le KTM ufficiali si prendono la top 10 e quindi la Q2 diretta, cosa che riesce anche a Marc Marquez ed a Fabio Quartararo. Brutte notizie invece per il campione in carica Francesco Bagnaia… Tempi e cronaca di questa sessione a Mandalika.

MotoGP, KTM a terra

Alle spalle le Prove 1 con Marco Bezzecchi che ha ottenuto l’idoneità per continuare il GP Indonesia. La griglia MotoGP però non è al completo, Alex Marquez si ferma: le tre costole fratturate in Q1 in India fanno ancora male, il pilota Gresini quindi non è in grado di continuare. Guardando a questa sessione, determinante per le qualifiche di domani, dopo pochi minuti non mancano ben due incidenti con tre piloti a terra in casa KTM. Nel primo caso però è un incidente sfortunato tra Augusto Fernandez e Brad Binder, col primo che scivola alla curva 11 e provoca accidentalmente anche la caduta dell’incolpevole pilota #33. Pochi minuti dopo sempre nello stesso punto vediamo anche un furente Jack Miller nella ghiaia (era fuori traiettoria per evitare Bastianini invece in linea), tutt’e tre i piloti comunque se la cavano senza conseguenze.

Razlan Razali netto: Oliveira non si muove

Honda è alla ricerca di qualcuno che possa sostituire Marc Marquez, Miguel Oliveira è uno dei piloti su cui ha messo gli occhi. Razlan Razali però toglie ogni dubbio sulla situazione del suo pilota. “Miguel Oliveira ha un contratto solido con Aprilia, 2+2. Sarà quindi con noi anche nel 2024” ha infatti sottolineato il boss RNF a motogp.com. A proposito di Aprilia, troviamo entrambi i piloti del team ufficiale al comando della classifica. Dopo i segnali nelle Prove 1 ecco la replica, sembra che la pista di Mandalika piaccia proprio ai ragazzi del marchio di Noale. Ma hanno fatto i conti senza Marco Bezzecchi, autore di un tempo pazzesco che cancella il precedente record di 1:31.067 (Quartararo, 2022). Cade Enea Bastianini, non è giornata per Miller scivolato di nuovo: bandiere gialle per Bagnaia ed il tentativo successivo finisce con un fuoripista, il campione MotoGP in carica è in Q1! Finale con caduta per Joan Mir, mentre il duo Aprilia torna davanti e chiude il venerdì come riferimento.

MotoGP, la classifica

I settori di riferimento

Foto: motogp.com