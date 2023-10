Gabriel Tesini: ecco chi è la nuova stellina (bianco)azzurra

Sarà l’aria del Monte Titano, sarà che San Marino sorge proprio nel cuore della Riders’Land ma la Piccola Repubblica ha un vivaio inesauribile di talenti. Dagli anni novanta ad oggi hanno calcato la scena internazionale numerosi piloti, nell’off road ma anche nella velocità. Il primo è stato Claudio Tonnini oltre trent’anni fa. Ci sono stati i fratelli William ed Alex De Angelis, nel contempo è salito alla ribalta Manuel Poggiali con i suoi due splendidi titoli mondiali, Michele Casadei si è fatto valere nel Campionato Europeo, nel CIV hanno fatto delle belle gare Andrea Zanotti ed Alex Fabbri. Negli ultimi anni il miglior pilota sammarinese del settore velocità era Luca Bernardi ma ora c’è un ragazzino di cui si parla ancora di più: Gabriel Tesini. Babbo italiano e mamma sammarinese, viene considerato un vero talento.

Gabriel ha appena 14 anni, è nato e vive a San Marino dove frequenta la classe prima al Liceo Scientifico. Lo scorso week-end ad Imola ha conquistato la sua prima pole position in PreMoto3 ed ha vinto entrambe le gare. Gabriel Tesini è il nuovo vice-campione italiano PreMoto3 con l’AC Racing Team. Ha partecipato anche alle selezioni della Rookies Cup ma non è stato preso però si dovrebbero aprire per lui le porte dell’ETC.

“Quando avevo due anni i miei genitori mi regalarono una moto giocattolo. Ci giocavo sempre, la tenevo con me perfino per dormire. La mia passione per le moto è iniziata lì. Alle scuole elementare ero un po’ vivace allora mio padre mi promise che se avessi migliorato il mio voto in condotta mi avrebbe poi preso una minimoto vera. La posta il palio era alta, m’impegnai ed ebbi così la mia minimoto: era vecchia ma carina. Andammo a girare a Cattolica ed il terzo giorno toccai ilo ginocchio a terra: ero talmente felice che mi girai a guardare mio babbo e centrai le protezioni. Siamo poi andare a fare delle garette amatoriali e sono andato subito bene. Così è iniziato tutto”.

Dalle gare amatoriali al Campionato Italiano

“Nel 2019 sono approdato al Campionato Italiano di minimoto. Il livello era molto alto ma non mi sono demoralizzato. L’anno dopo mi sono laureato Campione Italiano ed Europeo minimo poi sono passato alla MiniGP 50 con Full Moto Squadra Corse. Il 2021 è stato abbastanza complicato ma nello stesso tempo bellissimo: mi sono laureato vice-campione italiano. La FMI ha premiato i miei sforzi dandomi la possibilità di entrare a far parte del progetto Talenti Azzurri. L’anno scorso ho debuttato nel CIV PreMoto3 con AC Racing Team, squadra con cui ho gareggiato anche quest’anno. Il mio campionato è stato condizionato da un incidente a Misano in cui mi sono fatto male al bacino. Però il finale di stagione è stato bello con le selezioni Red Bull Rookies Cup e con la doppia vittoria di Imola”.

Gabriel Tesini sulle orme di Alex De Angelis

“Manuel Poggiali in realtà lo conosco poco mentre Alex De Angelis mi segue da vicino da tanti anni e lo ringrazio tanto. Quando correva nel Motomondiale ero molto piccolo ma ogni tanto guardo le sue vecchie gare su Sky. Mi piacerebbe fare ciò che ha fatto lui ed arrivare in MotoGP. Il mio sogno ovviamente è quello e diventare anche Campione del Mondo. I miei piloti preferiti di oggi sono Marquez ed Acosta ma da piccolo facevo il tifo per Valentino Rossi”.

Il 2024 nell’ETC

“Ancora non ho definito i programmi per il 2024 però spero di poter partecipare all’ ETC che è secondo me la strada migliore per raggiungere poi il Motomondiale. Intanto mi alleno il più possibile, vado spesso a girare anche a Galliano Park e dove ho la possibilità. Chiaramente in inverno ci si allena di meno anche perché c’è la scuola”.

